Scariolo: “Sto discutendo un’estensione con la nazionale spagnola”

In una lunga chiacchierata con Backdoor Podcast, il CT della nazionale spagnola Sergio Scariolo ha rivelato, tra le tante cose, che sta discutendo un’estensione contrattuale con le Furie Rosse. “Mi hanno già proposto un rinnovo fino alle Olimpiadi di Parigi (previste nel 2024, ndr) e ora stiamo valutando tutte le opzioni. Vedremo più avanti, intanto penso alla stagione NBA con Toronto, se ripartirà”, detto il coach bresciano.

Riguardo alle Olimpiadi, delle quali aveva anticipato la decisione del CIO di rinviarle, non si è detto per nulla preoccupato per il fatto di disputarle nel 2021: “Nessuno aveva iniziato la preparazione, quindi nessun problema”.

E poi un flash all’ultimo successo mondiale con la Spagna: “Non eravamo i favoriti per molti, ma noi sapevamo che le partite contro Italia e Serbia sarebbero state fondamentali. Già prima del mondiale lavoravamo per arrivare pronti a quelle due sfide. Il lavoro ha pagato”, ha concluso il CT Scariolo.