Simone Zanotti convocato nella lista allargata della Nazionale per le qualificazioni a EuroBasket 2022

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che – in occasione dei match di qualificazione a Eurobasket 2022 in programma nella bolla di Perm (Russia) che dal 18 al 21 febbraio vedrà impegnata l’Italbasket contro Macedonia ed Estonia – Simone Zanotti è stato inserito in una lista allargata stilata dal CT Romeo Sacchetti.

La società esprime grande soddisfazione per questo riconoscimento che si aggiunge a quelli di Marko Filipovity con la Nazionale ungherese e di Henri Drell con la rappresentativa estone.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro