Sky Sport EuroLeague- Le dirette dal 10 al 13 Gennaio

Su Sky e in streaming su NOW la principale competizione di basket per club a livello europeo, la Turkish Airlines EuroLeague.

Tra domani, martedì 10, e venerdì 13 gennaio sono in programma gli incontri della diciottesima e della diciannovesima giornata di Regular Season di Eurolega, con in campo due formazioni italiane, EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna. Su Sky e in streaming su NOW saranno un tutto sette i match da seguire, sei in diretta e uno in differita.

Doppio turno che vedrà in campo come prima italiana l’Armani, ospite domani a Berlino dei tedeschi dell’Alba. Diretta alle ore 20 su Sky Sport Uno e NOW. Poco dopo, alle 20.30, sarà la volta della Virtus, che a Bologna se la vedrà con i lituani dello Zalgiris Kaunas. Live su Sky Sport Arena e NOW.

Bolognesi di nuovo sul parquet di casa giovedì 12 gennaio, sempre alle 20.30, stavolta contro i greci dell’Olympiacos Pireo. Diretta su Sky Sport Uno e NOW. Armani di scena, poi, venerdì, quando al Forum di Assago arriverà lo Zalgiris. Match live su Sky Sport Uno e NOW. Per entrambi gli incontri, pre partita alle 20 e post alla fine.

__________________________________________________________________________________

La programmazione di Regular Season della Turkish Airlines EuroLeague 2022/2023 di basket su Sky e in streaming su NOW:

18ma giornata

Martedì 10 gennaio

ore 20 Sky Sport Uno e NOW diretta

Alba Berlino-EA7 Emporio Armani Milano

(telecronaca Geri De Rosa; commento Marco Crespi)

ore 20.30 Sky Sport Arena e NOW diretta

Virtus Segafredo Bologna-Zalgiris Kaunas

(telecronaca Flavio Tranquillo; commento Andrea Meneghin; inviato Pietro Colnago)

Mercoledì 11 gennaio

ore 22 Sky Sport Uno e NOW differita

ASVEL Villeurbanne-Barcellona

(telecronaca Andrea Solaini)

19ma giornata

Giovedì 12 gennaio

ore 19 Sky Sport Arena e NOW diretta

Stella Rossa Belgrado-AS Monaco

(telecronaca Andrea Solaini)

ore 20 Sky Sport Uno e NOW diretta

Pre partita

(da Bologna, Dalila Setti con Davide Pessina; inviato Pietro Colnago)

ore 20.30 Sky Sport Uno e NOW diretta

Virtus Segafredo Bologna-Olympiacos Pireo

(da Bologna, telecronaca Geri De Rosa; commento Davide Pessina)

a seguire Sky Sport Uno e NOW diretta

Post partita

(da Bologna, Dalila Setti con Davide Pessina; inviato Pietro Colnago)

Venerdì 13 gennaio

ore 20 Sky Sport Uno e NOW diretta

Pre partita

(da Assago, Dalila Setti con Andrea Meneghin; inviata Andrea Colnago)

ore 20.30 Sky Sport Uno e NOW diretta

EA7 Empori Armani Milano-Zalgiris Kaunas

(da Assago, telecronaca Flavio Tranquillo; commento Andrea Meneghin)

ore 20.30 Sky Sport Arena e NOW diretta

Barcellona-Efes Istanbul

(telecronaca Calogero Destro)

a seguire Sky Sport Uno e NOW diretta

Post partita

(da Assago, Dalila Setti con Andrea Meneghin; inviata Andrea Colnago)