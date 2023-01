Slovenia contro Grecia: le amichevoli di Lubiana e Atene. Attesissimi Dončić e Antetokounmpo

Sarà Slovenia contro Grecia. E poi, di nuovo, Grecia contro Slovenia. Due nazionali con i roster attualmente tra i più forti in Europa. Due appuntamenti di lusso, anzi, extralusso: in piena estate, per preparare nel migliore dei modi la partecipazione al mondiale di basket. Atene – Lubiana e ritorno.

Sarà soprattutto l’occasione per vedere da vicino, all’opera, due giocatori fantastici, tra i più talentuosi della nostra epoca: un’epoca per molti versi decadente, amara, ma che nello sport ha saputo, nonostante tutto, regalarci dei giocatori magnifici ed impareggiabili: non solo talentuosi, emotivamente intelligenti e cestisticamente spettacolari, ma anche simpatici, carismatici, in grado di far alzare in piedi tutti coloro che dentro di sé nutrono un animo sportivo. E chi, se non Luka Dončić e Giannis Antetokounmpo, rappresentano, più di altri, queste doti speciali impreziosite da apprezzabili qualità umane?

Luka Dončić da un lato, con l’amata maglia della Slovenia per la quale è sempre pronto a dare il tutto-per-tutto. Giannis Antetokounmpo, dall’altro, fiero di indossare la canotta della Grecia e onorarla sino in fondo. Entrambi sono annunciati per scendere in campo in occasione delle due sfide amichevoli: la prima si giocherà il 02 agosto nell’Arena Stožice di Lubiana, un palasport che si sta ritagliando – grazie soprattutto alla nazionale slovena e ai fenomeni quali Luka Dončić e Goran Dragić – un posto d’onore tra i centri europei più importanti della palla a spicchi. Il secondo appuntamento è in programma due sere dopo, precisamente il 04 agosto, in quello che rimane uno dei tempi del Dio Basket europeo, ovvero l’Oaka di Atene.

Ad annunciare la notizia è stata ieri la Federazione slovena di pallacanestro (Košarkarska zveza Slovenije), che ha pubblicato alcune informazioni in merito a questi attesissimi appuntamenti sul proprio sito istituzionale. Inutile dirlo che c’è già un’attesa spasmodica per vedere i due talenti scendere in campo, per affrontarsi assieme alle due amatissime nazionali di basket, nella capitale slovena e poi in quella greca. Ed è infatti probabile che, pur trattandosi di sfide amichevoli, i biglietti (perlomeno quelli che si possono staccare in Slovenia) vadano venduti in men che non si dica…