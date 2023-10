By

Vassilis Spanoulis, ex stella di Panathinaikos e Olympiakos, sarà il prossimo allenatore della Grecia.

Dopo l’esonero di coach Itoudis, è stato deciso di affidare la Nazionale greca all’odierno allenatore del Peristeri, dopo una sola stagione in giacca e cravatta chiusa con il terzo posto in classifica.

Contratto di 2 anni per Spanoulis, che dovrà quindi sedere sulla panchina greca per le qualificazioni di Europei e Olimpiadi prossime venture.