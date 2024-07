Storia degli Europei di Basket

È vero, la miglior espressione di basket al mondo è praticamente da sempre il campionato statunitense, ovvero l’NBA. E gli appassionati di questo sport si sono innamorati, molto probabilmente, delle gesta dei vari Michael Jordan, Kobe Bryant o LeBron James. Tuttavia, il livello di competitività si sta alzando anche in Europa, anche perché diversi cestisti militano proprio in NBA, esportando le conoscenze e le esperienze acquisite negli Stati Uniti per metterle al servizio delle proprie nazionali.

Un’occasione per testare il livello raggiunto sarà sicuramente quella dei prossimi Europei di basket, in programma nel 2025. I Paesi ospitanti saranno, come di consueto, quattro: la Finlandia, la Polonia, Cipro e la Lettonia. La competizione si svolgerà dal 27 agosto al 15 settembre 2015 e, più nello specifico, tutte le partite in programma nella fase a gironi avranno luogo nei primi tre Paesi, con la capitale lettone, Riga, ad ospitare invece la fase a eliminazione diretta.

Andiamo a ripercorrere quindi un po’ di storia delle ultime edizioni degli Europei di basket, tenendo conto che dal 2017 c’è stato uno stravolgimento nella formula: se prima erano a cadenza biennale, adesso sono diventati a cadenza quadriennale. Una distanza fra gli eventi che ricalca quella della manifestazione continentale nel calcio, attualmente in corso (è cominciata il 14 giugno 2024 e la finale è in programma esattamente un mese dopo, a Berlino) e sulla quale puoi fare i tuoi pronostici utilizzando il bonus scommesse Europei. Da specificare, tuttavia, che la cadenza non è stata in realtà rispettata, visto che – dopo il 2017 – l’edizione è stata posticipata al 2022 a causa del rinvio dei Giochi Olimpici nel 2020 dovuta alla pandemia da Coronavirus, che ha fatto slittare questi ultimi al 2021 e quindi gli Europei di basket all’anno successivo.

Per quanto riguarda le ultime edizioni, nel 2017 è stata la Slovenia ad aggiudicarsi il torneo per la prima volta nella sua storia, al termine di una finale abbastanza combattuta contro la Serbia al Sinan Erdem Dome di Istanbul. Gli sloveni furono trascinati da un Goran Dragic ormai al tramonto della carriera dopo più di dieci anni in NBA, ma anche da un giovane Luka Doncic, all’epoca soltanto diciottenne e oggi considerato uno dei migliori cestiti al mondo e simbolo dei Dallas Mavericks. Il primo chiuse addirittura a 35 punti conditi da 7 rimbalzi e 3 assist, mentre il secondo diede comunque un buon contributo con 8 punti, 7 rimbalzi e 2 assist.

Cinque anni dopo, invece, la finale si è svolta alla Mercedes Benz-Arena diBerlino e ha premiato la Spagna nell’ultimo atto contro la Francia. Per gli iberici si è trattato del quarto titolo, in una gara “spaccata” da Juancho Hernangómez, capace di totalizzare ben 27 punti e 5 rimbalzi pur partendo dalla panchina e non nel quintetto iniziale. Nulla hanno potuto i francesi e in particolare la stella Evan Fournier, fermatosi in quell’occasione a 23 punti con 2 assist e 3 rimbalzi.

Non ci resta che attendere, dunque, per capire quali saranno le squadre qualificate agli Europei di basket 2025 e poi goderceli, sperando di assistere a finali combattute come le ultime.