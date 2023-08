Torneo dell’Acropoli: Italia-Serbia domani ad Atene alle 18.45

Con un volo da Verona, la Nazionale è arrivata ad Atene nel pomeriggio di oggi. Mercoledì 9 e giovedì 10 andrà in scena all’OAKA il torneo dell’Acropoli 2023, che si aprirà già questa sera (18.45 italiane) con Grecia-Serbia.

Così il CT Gianmarco Pozzecco, che ha parlato anche del sorteggio dei gironi di qualificazione a EuroBasket 2025: “Siamo ad Atene per proseguire il nostro percorso di avvicinamento al Mondiale attraverso test di altro livello. Serbia e Grecia sono due delle formazioni più forti in Europa e metteranno a dura prova le nostre energie fisiche e mentali. Spero che i ragazzi possano anche godersi due grandi sfide giocate in un palazzetto iconico come OAKA. In merito al sorteggio del girone di qualificazione a EuroBasket 2025, posso dire solo che è davvero molto presto per ogni tipo di valutazione. Sicuramente però, durante la stagione è vietato sottovalutare qualsiasi squadra. La storia insegna che i pericoli sono sempre dietro l’angolo“

Le partite contro Serbia e Grecia sono diventate ormai un grande classico europeo. Basti pensare alle ultime due estati con sfide entusiasmanti, vittorie esaltanti e sconfitte cocenti.

Quando si parla Azzurri contro serbi, la mente vola subito alle ultime due spettacolari vittorie dell’Italia: la prima nella finale del Torneo Preolimpico di Belgrado nel 2021 che garantì all’Italbasket l’accesso ai Giochi Olimpici di Tokyo e la seconda negli Ottavi di finale dell’EuroBasket a Berlino lo scorso anno.

Prima di questi due ultimi successi, però, una serie di sconfitte, in gare ufficiali, e non che portano il borsino dei precedenti a favore dei serbi (4/11 dal 2008). Dato destinato a cambiare nuovamente vista la partita che si giocherà domani ad OAKA alle 18.45 italiane e poi al probabile incrocio al Mondiale nella seconda fase del torneo iridato.

Grande classica anche Italia-Grecia, match che va in scena ormai da tantissimi anni tanto che le gare giocate tra le due Nazionali sono ben 66 (40/26) dal lontano 1951. Brucia ancora la sconfitta subita a Milano nella prima fase di EuroBasket 2022 quando Giannis e compagni chiusero 81-85 in un Forum sold-out.

Giunto alla sua 32esima edizione (la prima nel 1986), il Torneo dell’Acropolis ha visto l’Italia conquistare 13 Medaglie in 18 edizioni: 3 primi posti (1997, 2001 con Gregor Fucka MVP, 2011), 3 Argenti (1986, 1989, 1999) e 7 Bronzi (1988, 1992, 1996, 2002, 2004, 2005, 2013). L’ultima partecipazione degli Azzurri nel 2019 in preparazione al Mondiale cinese. Pozzecco torna all’Acropolis Tournament dopo averlo disputato da giocatore in tre occasioni: 1999, 2004 e 2005.

Dopo l’Acropolis il rientro in Italia con destinazione Ravenna, dove domenica 13 agosto avrà luogo il “DatHome Day”, l’ultima gara in Italia in Azzurro nella carriera del Capitano Gigi Datome. Palla a due alle 21.00 al Pala De André (diretta Sky Sport).

Il 17 agosto la partenza per l’Asia con tappa in Cina a Shenzhen per le ultime due amichevoli prima dell’esordio al Mondiale. Il 20 agosto contro il Brasile (ore 9.00 italiane) e il 21 agosto contro la Nuova Zelanda (ore 11.30 italiane).

Il 25 agosto l’esordio iridato contro l’Angola (ore 10.00) nella spettacolare Philippine Arena di Manila, impianto da 55.000 posti. Nella seconda giornata gli Azzurri sfideranno la Repubblica Dominicana (ore 10.00, Araneta Coliseum) e nella terza i padroni di casa delle Filippine (ore 14.00, Araneta Coliseum).

La FIBA World Cup sarà trasmessa da Rai, DAZN e Sky Sport.

Uff stampa FIP