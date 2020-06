Tristan Vukcevic ha deciso: giocherà per la Serbia

Tristan Vukcevic, figlio di Dusan visto in molte squadre italiane, ha deciso di giocare con la nazionale della Serbia.

Nato a Belgrado, suo papà ha passaporto serbo e greco. Il gioiellino è cresciuto nelle giovanili di Olympiacos prima di sbarcare al Real Madrid, dove domina insieme al suo coetaneo Matteo Spagnolo. Lo scorso anno ha giocato un super Adidas Next Generation Tournament.

Le federazioni di Grecia, Spagna e Svezia (nazionalità della madre) stavano cercando di convincere Vukcevic a prendere la cittadinanza, ma alla fine ha deciso di giocare per la Serbia. Lui è nato a Siena, dove all’epoca giocava il padre.

Ala di 2.08m per oltre 90 kg, Vukcevic ha un’ottima abilità di trovare la via del canestro in molti modi differenti. È il miglior prospetto internazionale nato nel 2003.