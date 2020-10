UFFICIALE – Sergio Scariolo resta sulla panchina della Spagna fino al 2024

Sergio Scariolo resterà alla guida della nazionale spagnola di pallacanestro per altri quattro anni, come annunciato da lui stesso su Twitter.

Il vice allenatore dei Toronto Raptors non lascia la guida della nazionale campionessa del mondo in carica e, anzi, rinnova per un ulteriore quadriennio dove ci saranno le Olimpiadi di Tokyo e, si spera per le Furie Rosse, anche quelle di Parigi.

Sergio Scariolo – qui intervistato poco dopo la vittoria iridata – ha preso in mano la nazionale iberica nel 2009, per lasciarla tre anni più tardi. Dal 2015 è tornato a vestire giallorosso. Nella sua carriera il tecnico bresciano ha vinto tre ori ed un bronzo europeo, un oro mondiale, un argento ed un bronzo olimpici.