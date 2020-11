Ufuk Sarica lascia la panchina della Turchia. Non voleva Shane Larkin?

Il CT della nazionale turca Ufuk Sarica lascia l’incarico. Probabilmente a causa della decisione ci sono problemi con l’inserimento di Shane Larkin nel gruppo nazionale, cosa che il CT (nonché coach del Pinar Karsiyaka) non avrebbe voluto.

Larkin ha preso il passaporto turco qualche mese fa ed è ora convocabile per le partite della nazionale. La Turchia ha naturalizzato in passato anche Scottie Wilbekin, ma solo un “passaportato” può essere convocato per le partite ufficiali, non tutti e due insieme.