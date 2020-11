Ultim’ora: tre positivi tra i macedoni, salta la gara dell’Italia

Era tutto pronto per la sfida Italia – Macedonia del Nord in vista delle qualificazioni a FIBA EuroBasket 2022. Gli azzurri erano già a palazzo in quel di Tallinn, ma poi è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire.

Tre macedoni sono risultati positivi, quindi non ci sarà la partita, come annunciato direttamente da Sky Sport.

Resta in programma la partita di lunedì con la Russia, sempre a Tallinn ore 15.

Verranno svolti nuovi tamponi e, se gli altri giocatori saranno negativi, la partita tra Italia e Macedonia del Nord e poi tra l’Estonia ed i macedoni potrebbero essere comunque giocate durante questa finestra di Tallinn.