Women’s EuroBasket 2025 Qualifiers – Italia nel girone con Grecia, Germania e Rep.Ceca

Mies ha ospitato oggi il sorteggio dei gironi dei Qualifiers per la prossima edizione del Women’s EuroBasket 2025, che torna in Italia a 18 anni di distanza dall’edizione giocato in Abruzzo. Gli altri tre co-organizzatori sono Repubblica Ceca, Germania e Grecia: ogni Paese ospiterà un girone della prima fase, a partire dai Quarti di finale si giocherà solo ad Atene.

Dall’edizione del 2025 non ci saranno più gli spareggi tra le seconde e le terze classificate dei quattro gironi. Le prime due di ogni gruppo accederanno direttamente ai Quarti di finale.

Le Azzurre esordiranno ospitando la Grecia il prossimo 9 novembre, tre giorni dopo la trasferta in Germania. La seconda finestra si giocherà a novembre 2024 (in casa con la Rep.Ceca il 7 novembre, trasferta in Grecia il 10), l’ultima a febbraio 2025 (il 6 in casa con la Germania, il 9 in Rep. Ceca)

9 novembre 2023

Italia-Grecia

Rep. Ceca-Germania

12 novembre 2023

Germania-Italia

Grecia-Rep.Ceca

7 novembre 2024

Italia-Rep.Ceca

Germania-Grecia

10 novembre 2024

Grecia-Italia

Germania-Rep.Ceca

6 febbraio 2025

Italia-Germania

Rep.Ceca-Grecia

9 febbraio 2025

Rep.Ceca-Italia

Grecia-Germania

Sono 36 le squadre a sfidarsi nei Qualifiers della FIBA ​​Women’s EuroBasket 2025: le Nazionali dei 4 Paesi co-organizzatori sono qualificate di diritto e sono state inserite nel girone I, le restanti 32 sono state sorteggiate in 8 gironi da 4 squadre per contendersi i restanti 12 posti.

Girone A: Spagna, Paesi Bassi, Austria, Croazia.

Girone B: Ungheria, Bulgaria, Finlandia, Slovenia.

Girone C: Belgio, Lituania, Azerbaigian, Polonia.

Girone D: Gran Bretagna, Danimarca, Estonia, Svezia.

Girone E:, Francia, Israele, Irlanda, Lettonia.

Girone F: Turchia, Romania, Islanda, Slovacchia.

Girone G: Serbia, Portogallo, Macedonia del Nord, Ucraina.

Girone H: Bosnia ed Erzegovina, Svizzera, Lussemburgo, Montenegro.

Girone I: ITALIA, Repubblica Ceca, Germania, Grecia.

FIP.IT