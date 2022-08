World Cup 2023 Qualifiers. Ucraina-Italia domani a Riga (17.30 italiane, live ELEVEN e Sky Sport). Out dai 12 Tessitori

Due punti fondamentali nel cammino verso il Mondiale del 2023. La posta in palio a Riga, domani 24 agosto, è davvero molto alta per l’Italia, chiamata a vincere contro l’Ucraina (ore 17.30 italiane, 18.30 locali, live ELEVEN e Sky Sport) per iniziare al meglio la seconda fase di qualificazione alla rassegna iridata del prossimo anno in Giappone, Indonesia e Filippine.

Gianmarco Pozzecco ha scelto oggi, dopo la sessione di allenamento, i 12 Azzurri che scenderanno in campo a Riga: non farà parte del roster Amedeo Tessitori, che rimarrà comunque a disposizione dello staff tecnico.

“Da Pinzolo – ha detto il CT – lavoriamo per giocarci le partite che contano. Rispettiamo l’Ucraina per motivi cestistici e non solo. Contro la Slovenia hanno disputato un’ottima gara perdendo di pochi punti e di sicuro a Riga non ci attende una partita semplice. Ma soprattutto ho grande rispetto verso i miei giocatori, che potrebbero essere altrove a riposarsi o a spassarsela e invece sono in raduno a Brescia per il solo piacere di indossare la Maglia Azzurra dopo un’annata lunga e faticosa con i club. Tra loro una menzione speciale per Gigi Datome, uomo vero e Capitano con la C maiuscola verso cui nutro una stima incondizionata. Domani Tessitori non sarà a referto ma questi sono i miei 13 uomini, quelli che ho scelto e che difenderò come ho sempre fatto con tutti i ragazzi che ho allenato”.

Dopo aver chiuso in testa il gruppo nella prima fase davanti a Islanda e Paesi Bassi (Russia squalificata), gli Azzurri partono come primi nel girone L, formato anche da Spagna, Georgia e Ucraina. Delle sei formazioni al via, tre staccheranno il pass mondiale. Nel corso delle prossime tre ‘finestre’ l’Italia incontrerà solo le formazioni non incrociate prima d’ora, ovvero quelle spagnole, georgiane e ucraine. Il 27 agosto al PalaLeonessa di Brescia il match contro la Georgia (20.30, live ELEVEN e Sky Sport).

Impossibilitati a giocare in casa per via del conflitto in corso, gli ucraini hanno scelto Riga come sede delle proprie partite casalinghe anche grazie ai buoni uffici del proprio capo allenatore Ainars Bagatskis, lettone con un passato di ben 7 anni alla guida della Nazionale baltica.

Nella prima fase, l’Ucraina ha collezionato 3 vittorie e 3 sconfitte chiudendo al terzo posto il girone dietro Spagna e Georgia.

Le stelle sono l’ala Sviatoslav Mykhailiuk (18.3 punti di media nelle ultime 3 partite della prima fase), attualmente in NBA ai Toronto Raptors con un passato al college in Kansas e il centro di 216 centimetri Oleksiy Len dei Sacramento Kings. A metterli in ritmo sarà Issuf Sanon, classe 1999 di origini del Burkina Faso. Sempre utile la stazza (219 centimetri) e l’esperienza di Artem Pustovy.

Gli Azzurri incroceranno di nuovo l’Ucraina il 5 settembre nella terza partita del girone C di EuroBasket 2022 al Forum di Milano (ore 21.00).

I 12 Azzurri per l’Ucraina

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Boston Celtics – NBA)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, A|X Armani Exchange Milano)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Utah Jazz – NBA)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, A|X Armani Exchange Milano)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, A|X Armani Exchange Milano)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Anadolu Efes Istanbul – Turchia)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

A disposizione

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

Commissario Tecnico: Gianmarco Pozzecco

Assistenti: Carlo Recalcati, Edoardo Casalone, Riccardo Fois, Federico Fucà

Ucraina

#1 Issuf Sanon (1999, 193, G, Prometey)

#2 Vitaliy Zotov (1997, 188, P, VEF Riga – Lettonia)

#3 Pavlo Krutous (1992, 201, A, Budivelnyk)

#4 Bogdan Bliznyuk (1995, 198, A, Budivelnyk)

#5 Illya Sidorov (1996, 184, P, GBA Fio Banka – Rep. Ceca)

#7 Denys Lukashov (1989, 197, G, Nancy – Francia)

#8 Ivan Tkachenko (1997, 199, A, Seagulls – Finlandia)

#10 Sviatoslav Mykhailiuk (1997, 201, A, Toronto Raptors – NBA)

#11 Volodymyr Gerun (1994, 208, C, Real Betis – Spagna)

#12 Andrii Voinalovych (1999, 207, A, Tartu – Estonia)

#13 Vyacheslav Bobrov (1992, 203, A, Budivelnyk)

#14 Artem Pustovy (1992, 219, C, Murcia – Spagna)

#15 Oleksiy Len (1993, 216, C, Sacramento Kings – NBA)

#16 Dmytro Skapintsev (1998, 216, C, Pieno Zvaigzdes Pasvalys – Lituania)

Allenatore: Ainars Bagatskis

Assistenti: Maksym Mikhelson, Mykola Kirsanov, Oleksii Ruban

Arbitri

Martin Horozov (Bulgaria), Yener Yilmaz (Turchia), Dariusz Zapolski (Polonia)

I precedenti contro l’Ucraina

9 partite giocate (7 vittorie/2 sconfitte)

La prima: Amichevole, 9 febbraio 1994 (Vicenza), Italia-Ucraina 91-61

L’ultima: Europeo, 2 settembre 2017 (Tel Aviv, Israele), Italia-Ucraina 78-66

La vittoria più larga: Europeo, 18 settembre 2005 (Vrsac, Serbia), Italia-Ucraina 99-62 (37)

La sconfitta più pesante: Campionato Europeo, 20 settembre 2013 (Lubiana, Slovenia), Italia-Ucraina 58-66 (-8)

I precedenti a Riga (Lettonia)

6 partite giocate (2 vinte/4 perse)

Campionato Europeo, 3 maggio 1937, Italia-Lituania 20-22

Campionato Europeo, 4 maggio 1937, Italia-Egitto 28-31

Campionato Europeo, 5 maggio 1937, Italia-Estonia 30-20

Campionato Europeo, 6 maggio 1937, Italia-Francia 36-32

Campionato Europeo, 7 maggio 1937, Italia-Lituania 23-24

Qualificazione Campionato Europeo, 5 agosto 2010, Lettonia-Italia 68-69

FIBA World Cup Qualifiers

Il girone L

Italia 7 (3/1)

Islanda 7 (3/1)

Spagna 7 (3/1)

Georgia 6 (2/2)

Ucraina 5 (1/3)

Paesi Bassi 4 (0/4)

Il calendario della seconda fase

24 agosto

Georgia-Paesi Bassi (ore 17.00)

Ucraina-Italia (ore 17.30 italiane)

Spagna-Islanda (ore 21.00)

27 agosto

Paesi Bassi-Spagna (ore 19.00)

Italia-Georgia (ore 20.30)

Islanda-Ucraina (ore 22.00)

11 novembre

Islanda-Georgia

Italia-Spagna

Paesi Bassi-Ucraina

14 novembre

Spagna-Paesi Bassi

Georgia-Italia

Ucraina-Islanda

23 febbraio

Islanda-Spagna

Paesi Bassi-Georgia

Italia-Ucraina

26 febbraio

Ucraina-Paesi Bassi

Georgia-Islanda

Spagna-Italia

Tutte le gare dell’estate Azzurra 2022

24 agosto, Ucraina-Italia (Riga – Lettonia, 17.30 italiane, World Cup 2023 Qualifiers)

27 agosto, Italia-Georgia (Brescia, 20.30, World Cup 2023 Qualifiers)

Biglietti a questo link: www.vivaticket.com/italia-vs-georgia

EuroBasket 2022 (live ELEVEN e Sky Sport)

Biglietti disponibili su eurobasket.basketball a questo link: ticketing-eurobasket2022

2 settembre, Italia-Estonia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

3 settembre, Italia-Grecia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

5 settembre, Italia-Ucraina (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

6 settembre, Italia-Croazia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

8 settembre, Italia-Gran Bretagna (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

10-18 settembre, Fase finale (Berlino – Germania, Eurobasket 2022)

Game Notes_Ucraina-Italia

Ufficio Stampa Fip