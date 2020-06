Belinelli: “Attendo con ansia il Preolimpico”

Marco Belinelli ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui parla di ripresa della NBA (“Qui a San Antonio devono ancora riaprire le palestre, ma sto lavorando da solo”), del nuovo ruolo di Meo Sacchetti a Bologna (“Ha tutto per far bene alla Effe”), anche di The Last Dance. Ma soprattutto parla del prossimo capitolo in nazionale, cioè il Torneo Preolimpico di Belgrado a giugno 2021.

Ci sono sempre per la nazionale, con entusiasmo intatto. Ci sarei stato anche quest’estate, sarò a disposizione per la prossima per il preolimpico, un traguardo che attendo con ansia.