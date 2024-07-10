Canada, annunciata la squadra per le Olimpiadi: Shai e Murray le stelle

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La Redazione
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Shai Gilgeous-Alexander, Canada || FIBA

Il Canada ha annunciato il roster definitivo per le Olimpiadi di Parigi. Mancano Wiggins, Edey e Mathurin ma ci sono le stelle Murray e Gilgeous-Alexander oltre ai veterani Olynyk e Brooks. Basterà per superare il girone di ferro con Spagna, Grecia ed Australia?

Nickeil Alexander-Walker (Minnesota Timberwolves)

RJ Barrett (Toronto Raptors)

Khem Birch (Girona)

Dillon Brooks (Houston Rockets)

Luguentz Dort (Oklahoma City Thunder)

Melvin Ejim (Unicaja Malaga)

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Trey Lyles (Sacramento Kings)

Jamal Murray (Denver Nuggets)

Andrew Nembhard (Indiana Pacers)

Kelly Olynyk (Toronto Raptors)

Dwight Powell (Dallas Mavericks)