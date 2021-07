Danilo Gallinari ha terminato la sua stagione NBA proprio oggi con la sconfitta in gara-6 contro i Bucks. Ma il talento lombardo ora tifa Italia, impegnata stasera alle 20.30 contro la Serbia per un posto alle Olimpiadi.

Il #8 degli Hawks ha annunciato che se coach Sacchetti e la federazione gli daranno la possibilità di partecipare alle Olimpiadi – nel caso in cui l’Italia vincesse oggi, ovviamente – lui sarà onorato di far parte della squadra.

Danilo Gallinari said if Italy qualifies for the Olympics, he’d like to play for the national team. “I still believe in the Olympics, and if the coach and federation give me the chance to go to the Olympics once we win this game today, I’d be honored to be a part of that team." pic.twitter.com/ZqQQIDvV2D