Comincia la rincorsa all’Olimpiade. Ultima chiamata per ottenere uno dei quattro posti rimasti che verranno assegnati uno per ogni vincitore dei minitornei che si disputano in quattro città diverse e che si concluderanno il prossimo 4 luglio. Le modalità del torneo sono piuttosto snelle, con due gironi da tre squadre per ogni città e le prime due classificate che si ritroveranno nel tabellone della fase finale. Sfida secca sia in semifinale che in finale, con una sola squadra qualificata.

Torneo di Belgrado

Prima giornata “monca” a Belgrado visto che nel girone B il Senegal ha annunciato il proprio ritiro a seguito di un repentino aumento di casi di Covid tra la delegazione. Per questo la sfida che doveva andare in scena tra la compagine africana e Portorico ha visto questi ultimi vincere a tavolino, con il match a referto sul 20-0. Nel girone A, invece, successo come da pronostico per la Serbia che nel quarto periodo dilaga e lascia e supera 76-94 la Repubblica Dominicana. Non pochi problemi per Teodosic e compagni, costretti ad un match equilibrato per tre quarti, con i dominicani che toccano anche il +5. Il quarto finale, però, è un assolo serbo con Marjanovic sugli scudi (18 punti e 10 rimbalzi a referto) a cui si sommano i 17 punti di Petrusev e i 16 di Micic. Per i ragazzi di Kokoskov la qualificazione alla semifinale si può concretizzare già domani battendo le Filippine, potendo poi fare da spettatori interessati al confronto tra Italia e Porto Rico del 1 luglio.

Girone A

Repubblica Dominicana 76 – 94 Serbia (23-31; 47-47; 66-67)

Classifica: Serbia 2, R. Dominicana 1, Filippine 0

Torneo di Kaunas

In terra lituana i padroni di casa hanno aperto le danze del girone A con una vittoria, 76-65, contro il Venezuela. La compagine guidata da Darius Maskoliunas ha dominato il secondo quarto e ha poi gestito il vantaggio chiudendo sul +11. Doppia doppia per Jonas Valanciunas che ha messo a referto 20 punti (8/9 dal campo) e 11 assist, 12 punti a testa per Sabonis e Kalnietis. Nella sfida del girone B, invece, la Polonia ha dominato all’esordio sull’Angola, chiudendo il match 83-64. Top scorer del match l’ex Virtus Yanick Moreira, ma non basta agli africani che subiscono 22 punti da Ponitka, ben supportato da Slaughter (16 punti, 4 rimbalzi e 6 assist) e da Balcerowski (14 punti).

Girone A

Lituania 76- 65 Venezuela (11-10; 36-28; 55-44)

Classifica: Lituania 2, Venezuela 1, Corea del Sud 0

Girone B

Polonia 83 – 64 Angola (24-19; 43-31; 62-45)

Classifica: Polonia 2, Angola 1, Slovenia 0

Credit: fiba.basketball

Torneo di Spalato

Si è rischiato il primo risultato a sorpresa a Spalato dove la Germania ha acciuffato la vittoria contro il Messico solo nell’ultimo quarto di gioco. Il risultato finale è 82-76 in favore dei teutonici, ma Ayon e compagni hanno praticamente dominato i primi trenta minuti di gioco, con 30 punti, 7 rimbalzi e 6 assist per Francisco Cruz. Per i tedeschi decisivo nella rimonta il play ex Alba Berlino Joshiko Saibou, autore a fine gara di 17 punti e 5 rimbalzi. Decisamente meno problematica la vittoria per il Brasile che nell’altro girone supera agevolmente 57-83 la Tunisia. Una gara in equilibrio solo nel primo quarto, chiuso sul 21-21, poi verdeoro in fuga e tunisini incapaci di rimettere in discussione il match. Grande prestazione di squadra per i ragazzi di Petrovic, con 8 punti e 9 rimbalzi messi a referto da Varejao. Top scorer del match è Vitor Benite con 15 punti realizzati.

Girone A

Germania 82 – 76 Messico (19-22; 40-42; 62-67)

Classifica: Germania 2, Messico 1, Russia 0

Girone B

Tunisia 57 – 83 Brasile (21-21; 31-43; 46-64)

Classifica: Brasile 2, Tunisia 1, Croazia 0