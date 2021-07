Si è chiusa la fase a gironi in Serbia, ma c’è soltanto un giorno di riposo e si torna in campo per le decisive sfide da dentro o fuori. Ma vediamo com’è andata questa prima fase del torneo che ha visto l’eliminazione delle Filippine e del Senegal, che ha deciso di non prendere parte alla competizione e che in semifinale metterà di fronte l’Italia contro la Repubblica Dominicana e i padroni di casa della Serbia contro un sorprendente Porto Rico.

Girone A

La Serbia è la grande favorita del torneo che gioca in casa e come pronostico ha conquistato il primo posto nel proprio girone. Al netto delle due vittorie, però, la nazionale serba ha avuto anche dei momenti di blackout, ritrovandosi in svantaggio sia contro la Repubblica Dominicana che contro le Filippine nell’ultimo quarto di gioco. La qualità della Serbia, alla fine, è venuta fuori con un immarcabile Boban Marjanovic e ele vittorie sono state più larghe di quanto visto sul parquet. I serbi rimangono una corazzata ma non sono apparsi imbattibili come si pensava prima dell’inizio del torneo. Per il secondo posto era una sfida annunciata tra Repubblica Dominicana e Filippine e sono stati i centroamericani ad ottenere il pass per le semifinali con una netta vittoria nello scontro diretto. Saranno proprio i dominicani gli avversari dell’Italia, con Liz, Solano e Torres Cuevas che hanno messo a referto 64 dei 94 punti totali nel man tch contro le Filippine.

Risultati

Repubblica Dominicana 76 – 94 Serbia (23-31; 47-47; 66-67)

Serbia 83 – 76 Filippine (22-16; 45-34; 67-62)

Repubblica Dominicana 94 – 67 Filippine (22-23; 41-39; 51-65)

Classifica

Serbia 4

R. Dominicana 3

Filippine 2

Credit: fiba.basketball

Girone B

Nel torneo serbo è arrivata l’unica defezione prima dell’inizio della competizione, con il Senegal che ha dovuto alzare bandiera bianca ancor prima di scendere sul parquet a causa di un repentino aumento di casi di Covid nella rappresentativa africana. Per questo il match tra Italia e Porto Rico definiva esclusivamente la posizione nel girone, vista la qualificazione automatica alle semifinali delle due compagini nazionali. Alla fine gli azzurri di Meo Sacchetti sono riusciti ad avere la meglio sui portoricani, nonostante un match molto complicato in cui Browne e Clavell hanno messo in grande difficoltà la difesa italiana. Per ribaltare il match gli azzurri si sono affidati a Mannion in regia supportato da Fontecchio e Polonara, 21 punti a testa per i tre, in un match condizionato anche dalla prestazione sottotono di Nicolò Melli che ha chiuso con 0 punti (0/6 dal campo). Ora Sacchetti avrà due giorni per preparare una complicata sfida contro la Repubblica Dominicana che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche la Serbia.

Risultati

Porto Rico 20 – 0 Senegal (a tavolino)

Italia 20 – 0 Senegal (a tavolino)

Italia 90 – 83 Porto Rico (18-24; 37-44; 64-58)

Classifica

Italia 4

Porto Rico 3

Senegal 0

Semifinali

Gara 1: Italia – Repubblica Dominicana (3 Luglio 2021 – Ore 13.00)

Gara 2: Serbia – Porto Rico (3 Luglio 2021 – Ore 16.00)

Finale

Vincente Gara 1 – Vincente Gara 2 (4 Luglio 2021 – Ore 20.30)