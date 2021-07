Va in archivio la fase a gironi del PreOlimpico che si sta disputando in Lituania senza particolari colpi di scena. Salutano la competizione le squadre meno attrezzate, come Corea del Sud e Angola, e come da pronostico sono Lituania e Slovenia a vincere i rispettivi gironi, magari già immaginando una sfida in finale per ottenere un posto nel tabellone principale di Tokyo 2020.

Girone A

La Lituania non ha subito la pressione di giocare in casa e ha fatto ampiamente quello che era chiamata a fare alla vigilia, ossia vincere le due sfide con Venezuela e Corea del Sud per atterrare su una semifinale all’apparenza più morbida spostando lo spauracchio Luka Doncic solo nel match conclusivo della competizione. Due match controllati bene dalla squadra di Maskoliunas che non ha faticato nell’ottenere i successi e ha potuto anche gestire le forze fisiche dei suoi, limitando a meno di venti minuti di media quasi tutto il roster, ad eccezione di Giedraitis e Sabonis. Devastante l’impatto nella competizione di Valanciunas (17.5 punti e 12 rimbalzi di media), praticamente immarcabile per le difesa avversarie. Il secondo posto era una questione tra Venezuela e Corea del Sud e i sudamericani hanno saputo rispondere presente con una prestazione importante per Micheal Carrera. Servirà, ovviamente, molto di più al Venezuela per impensierire la Slovenia, ma di certo l’aver superato la prima fase è già un obiettivo raggiunto.

Risultati

Lituania 76- 65 Venezuela (11-10; 36-28; 55-44)

Venezuela 94 – 80 Corea del Sud (27-18; 56-38; 70-66)

Corea del Sud – Lituania 57-96 (16-28; 34-49; 43-76)

Classifica

Lituania 4

Venezuela 3

Corea del Sud 2

Credit: fiba.basketball

Girone B

Squilibrio tecnico enorme nell’altro gruppo di Kaunas dove l’Angola è veramente poca cosa e il discorso qualificazione si concentra tutto nell’ultima gara tra Slovenia e Polonia. Non perché ci siano dubbi sulla superiorità di Doncic e compagni, ma per capire quale sia la reale possibilità dei polacchi di mettere in difficoltà la migliore nazionale del girone. Doncic, Prepelic e Hrovat si “bevono” la nazionale di Mike Taylor, nei due quarti centrali volano in fuga e sfondano in due match su due quota 100 punti. Nella fase a gironi la Slovenia ha dimostrato forse di essere la nazionale migliore per quanto visto, soprattutto per la continuità di rendimento. Se poi c’è veramente poco da dire sull’Angola, in cui spiccava come un’oasi nel deserto Yanick Moreira (21.5 punti di media per il lungo dell’AEK Atene), la Polonia non è riuscita a competere contro la Slovenia e avrà un match più che in salita contro la Lituania. Ponitka e Slaughter sono i motori di una squadra esperta ma che non sembra dare garanzie nei match che contano. Balcerowski è stato un terzo perno su cui poter contare, il classe 2000 di Gran Canaria ha tenuto ottime percentuali al tiro, nonostante in difesa abbia sofferto e sia stato parecchio falloso.

Risultati

Polonia 83 – 64 Angola (24-19; 43-31; 62-45)

Angola 68 – 118 Slovenia (9-33; 30-64; 44-80)

Slovenia 112 – 77 Polonia (29-26; 63-46; 83-60)

Classifica

Slovenia 4

Polonia 3

Angola 2

Semifinali

Gara 1: Slovenia – Venezuela (3 Luglio 2021 – Ore 15.30)

Gara 2: Lituania – Polonia (3 Luglio 2021 – Ore 18.30)

Finale

Vincente Gara 1 – Vincente Gara 2 (4 Luglio 2021 – Ore 18.30)