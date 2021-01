Il Consiglio dei Ministri approva il decreto: il CIO dovrebbe “salvare” l’Italia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che ridà autonomia al CONI, rispettando così la richiesta del CIO.

Il CIO aveva attaccato l’Italia dicendo che avrebbe tolto inno e bandiera di rappresentanza nel caso in cui non avesse approvato il decreto che da due anni era pronto ma mai preso in considerazione dal Consiglio dei Ministri.

Domani si radunerà a Ginevra il Comitato Olimpico Internazionale che dovrebbe accettare il provvedimento del nostro Governo e quindi “salvare” l’Italia e i nostri atleti in vista di Tokyo 2020.