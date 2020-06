Il torneo pre olimpico FIBA 3X3 si svolgerà a Graz a maggio 2021

Il torneo pre olimpico 3×3 si svolgerà a Graz, in Austria, tra il 26 ed il 30 maggio 2021. L’evento sarà la prima competizione ufficiale di FIBA 3×3 in Austria, e si terrà secondo un concetto green e sostenibile.

L’annuncio è stato fatto nell’Olympic Day in una conferenza stampa a Graz, alla presenza del Vice Cancelliere e Ministro dello Sport Werner Kogler.

“Il focus del nostro governo nello sport è atto a promuovere eventi green e di interesse,” ha detto Kogler. “Il torneo pre olimpico FIBA 3×3 combina la modernità e la sostenibilità in un modo unico.” Il concetto sostenibile è stato sviluppato sulla base della gestione dei rifiuti, dell’energia e dell’acqua, sulla mobilità e protezione del clima, sui prodotti regionali e sulla responsabilità sociale. Gli organizzatori locali costruiranno una struttura temporanea outdoor che avrà fino a 2.000 posti a sedere.

Non ci sarà l’Italia maschile, ma per il femminile (campionessa del mondo 2018) si partirà dal gruppo D contro le padrone di casa dell’Austria, insieme a Svizzera, Spagna e Cina Taipei.

In rappresentanza di FIBA, l’Executive Director di FIBA Europe Kamil Novak ha sottolineato come l’Austria abbia messo l’asticella in alto per la propria prima competizione ufficiale di FIBA3x3.

“FIBA è entusiasta del fatto che la strada per le Olimpiadi avrà un passaggio dall’iconica Hauptplatz di Graz, e siamo felici che le autorità austriache abbiano promesso di rendere l’evento il più sostenibile di sempre, cosa che è interamente in linea con la nostra visione del 3×3,” ha dichiarato Novak.

40 squadre (20 per genere) da 36 paesi diversi competeranno al torneo pre olimpico FIBA 3×3, con i palio 6 biglietti (3 per genere) per Tokyo.

Un totale di 16 squadre (8 per genere) parteciperanno ai Giochi Olimpici di Tokyo:

– 8 di loro (4 per genere) si sono già qualificate in base alla loro posizione nel FIBA 3×3 Federation Ranking al 1 Novembre 2019;

– 6 posti (3 per genere) saranno assegnati a Graz nel torneo pre olimpico;

– Gli ultimi 2 posti (1 per genere) saranno messi in palio al FIBA 3×3 Universality Olympic Qualifying Tournament di Budapest, in Ungheria, in una data ancora da stabilire.

Per maggiori informazioni sul 3×3 ai Giochi Olimpici, visita: http://fiba3x3.basketball/olympics