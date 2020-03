Secondo quanto riportato da Tuttosport, martedì a Losanna si è svolta una riunione tra CIO e le varie federazioni internazionali per capire come affrontare la questione olimpiadi.

Nel caso concreto in cui vengano cancellati i tornei PreOlimpici, l’Italbasket non andrebbe a Tokyo. La FIBA, infatti, guarderebbe ai piazzamenti dell’ultimo mondiale, quindi alle Olimpiadi andrebbero Serbia, Repubblica Ceca, Polonia e Lituania per la zona europea, a discapito degli azzurri.