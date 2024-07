Kawhi Leonard non giocherà le Olimpiadi di Parigi 2024 con Team USA.

Il ginocchio dolorante non permette a Kawhi di assicurare la sua presenza in campo durante le Olimpiadi, così Team USA e i Clippers hanno trovato l’accordo per permettergli di recuperare pienamente dall’infortunio durante l’estate.

Al suo posto il fresco campione NBA (e di rinnovo quinquennale con i Celtics) Derrick White, come annunciato dalla stessa nazionale.