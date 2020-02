Luka Doncic conferma: “Giocherò sicuramente con la Slovenia quest’estate”

Luka Doncic si è appena presentato alla conferenza stampa del Rising Stars Game a cui prenderà parte stanotte, prima di giocare la partita delle stelle di domenica sera.

La stella dei Mavericks ha confermato che quest’estate vestirà la maglia della sua nazionale: “Ci andrò di sicuro”, ha detto ai giornalisti. La Slovenia, campionessa europea in carica, giocherà il torneo PreOlimpico di Kaunas, insieme a Polonia ed Angola nel primo gruppo, e a Lituania, Venezuela e Sud Corea nell’altro. Probabilmente la sfida finale per un biglietto per Tokyo sarà tra Slovenia e Lituania: Doncic ha ovviamente confermato che ci sarà anche e soprattutto in caso di qualificazione alle Olimpiadi.