NBA e WNBA alle Olimpiadi di Parigi, 139 giocatori ed ex giocatori

Un numero record di 139 giocatori ed ex giocatori NBA e WNBA

figurano nei roster delle squadre nazionali per i Giochi olimpici del 2024 a Parigi.

Le competizioni di basket 5 contro 5 maschili e femminili vedranno rispettivamente la partecipazione di

81 e 51 giocatori ed ex giocatori, stabilendo nuovi record. Le competizioni 3 contro 3 includeranno un

ex giocatore NBA, tre giocatrici WNBA attuali e tre ex giocatrici WNBA.

Nei roster olimpici troviamo un record di 51 giocatori NBA e un record di 31 giocatrici WNBA. I record

precedenti, stabiliti durante le Olimpiadi del 2020, erano di 121 giocatori con esperienza NBA e WNBA,

di cui in 49 NBA e 26 WNBA impegnati nelle competizioni nordamericane.

Al di fuori degli Stati Uniti, il Canada ha il maggior numero di giocatori NBA in attività (10), seguito

dall’Australia (9) e dalla Francia (5). Dieci delle 12 squadre della competizione maschile 5 contro 5

hanno almeno cinque giocatori con esperienza NBA.

Tra tutte le squadre non statunitensi che partecipano alla competizione 5 contro 5 femminile, l’Australia

è quella che ha il maggior numero di giocatrici con esperienza WNBA (6), seguita dal Canada (4) e dalla

Germania (3). Otto delle 12 squadre che partecipano alla competizione 5 contro 5 femminile hanno

almeno tre giocatrici con esperienza WNBA.

Ventisei squadre NBA e undici squadre WNBA sono rappresentate nelle competizioni 5 contro 5 e 3

contro 3. I Minnesota Timberwolves hanno il maggior numero di giocatori attuali NBA con quattro,

seguiti dai Boston Celtics, Houston Rockets e Los Angeles Lakers con tre ciascuno. Le Las Vegas Aces

vantano il maggior numero di giocatrici WNBA con sei, seguite dalle New York Liberty, Phoenix

Mercury e Los Angeles Sparks con quattro ciascuna.

Ecco alcune curiosità e statistiche sulle NBA e WNBA nelle Olimpiadi 2024:

Portabandiera: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), LeBron James (Los Angeles

Lakers) e Dennis Schröder (Brooklyn Nets) saranno i portabandiera durante la Cerimonia di

Apertura delle Olimpiadi rispettivamente per Grecia, Stati Uniti e Germania.

squadre maschili: Antetokounmpo, Stephen Curry (Stati Uniti; Golden State Warriors), Kevin

Durant (Stati Uniti; Phoenix Suns), Joel Embiid (Stati Uniti; Philadelphia 76ers), James e Nikola

Campioni: 13 ex campioni NBA e 16 ex campioni WNBA saranno presenti nelle squadre

nazionali.

femminili.

nazionali.

saranno nelle squadre maschili, compreso Nuni Omot, campione e MVP della BAL 2023, che ha

aiutato il Sud Sudan a qualificarsi per la sua prima partecipazione olimpica nel basket.

maschili: Dyson Daniels (Australia; Atlanta Hawks; NBA Global Academy), Josh Giddey

(Australia; Chicago Bulls; NBA Global Academy), Akira Jacobs (Giappone; NBA Global

Academy) e Khaman Maluach (Sud Sudan; NBA Academy Africa). Inoltre, nelle squadre

femminili ci saranno due ex partecipanti del programma NBA Academy Women’s: Han Xu

(Cina) e Aaliyah Edwards (Canada; Washington Mystics).

Di seguito è riportato l’elenco completo degli attuali giocatori NBA presenti nei roster 5 contro 5 delle

Olimpiadi del 2024: Paese Nome Cognome NBA Team Australia Dyson Daniels Atlanta Hawks Australia Danté Exum Dallas Mavericks Australia Josh Giddey Chicago Bulls Australia Josh Green Charlotte Hornets Australia Joe Ingles Minnesota Timberwolves Australia Jock Landale Houston Rockets Australia Jack McVeigh Houston Rockets Australia Patty Mills Recentemente ai Miami Heat*

Australia Duop Reath Portland Trail Blazers

Brasile Gui Santos Golden State Warriors

Canada Nickeil Alexander-Walker Minnesota Timberwolves

Canada RJ Barrett Toronto Raptors

Canada Dillon Brooks Houston Rockets

Canada Luguentz Dort Oklahoma City Thunder

Canada Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder

Canada Trey Lyles Sacramento Kings

Canada Jamal Murray Denver Nuggets

Canada Andrew Nembhard Indiana Pacers

Canada Kelly Olynyk Toronto Raptors

Canada Dwight Powell Dallas Mavericks

Francia Nicolas Batum LA Clippers

Francia Bilal Coulibaly Washington Wizards

Francia Evan Fournier Recentemente ai Detroit Pistons**

Di seguito è riportato l'elenco completo degli attuali giocatori NBA presenti nei roster 5 contro 5 delle Olimpiadi del 2024: Paese Nome Cognome NBA Team Australia Dyson Daniels Atlanta Hawks Australia Danté Exum Dallas Mavericks Australia Josh Giddey Chicago Bulls Australia Josh Green Charlotte Hornets Australia Joe Ingles Minnesota Timberwolves Australia Jock Landale Houston Rockets Australia Jack McVeigh Houston Rockets Australia Patty Mills Recentemente ai Miami Heat* Australia Duop Reath Portland Trail Blazers Brasile Gui Santos Golden State Warriors Canada Nickeil Alexander-Walker Minnesota Timberwolves Canada RJ Barrett Toronto Raptors Canada Dillon Brooks Houston Rockets Canada Luguentz Dort Oklahoma City Thunder Canada Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder Canada Trey Lyles Sacramento Kings Canada Jamal Murray Denver Nuggets Canada Andrew Nembhard Indiana Pacers Canada Kelly Olynyk Toronto Raptors Canada Dwight Powell Dallas Mavericks Francia Nicolas Batum LA Clippers Francia Bilal Coulibaly Washington Wizards Francia Evan Fournier Recentemente ai Detroit Pistons** Francia Rudy Gobert Minnesota Timberwolves

Francia Victor Wembanyama San Antonio Spurs

Germania Dennis Schröder Brooklyn Nets

Germania Daniel Theis New Orleans Pelicans

Germania Franz Wagner Orlando Magic

Germania Moritz Wagner Orlando Magic

Grecia Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks

Giappone Rui Hachimura Los Angeles Lakers

Puerto Rico José Alvarado New Orleans Pelicans

Serbia Bogdan Bogdanović Atlanta Hawks

Serbia Nikola Jokić Denver Nuggets

Serbia Nikola Jović Miami Heat

Serbia Vasilije Micić Charlotte Hornets

Sudan del Sud JT Thor Recentemente ai Charlotte Hornets**

Spagna Santi Aldama Memphis Grizzlies

Spagna Usman Garuba Recentemente ai Golden State Warriors**

Stati Uniti Bam Adebayo Miami Heat

Stati Uniti Devin Booker Phoenix Suns

Stati Uniti Stephen Curry Golden State Warriors

Stati Uniti Anthony Davis Los Angeles Lakers

Stati Uniti Kevin Durant Phoenix Suns

Stati Uniti Anthony Edwards Minnesota Timberwolves

Stati Uniti Joel Embiid Philadelphia 76ers

Stati Uniti Tyrese Haliburton Indiana Pacers

Stati Uniti Jrue Holiday Boston Celtics

Stati Uniti LeBron James Los Angeles Lakers

Stati Uniti Jayson Tatum Boston Celtics

Stati Uniti Derrick White Boston Celtics

*Attualmente è un free agent; era nel roster NBA alla fine della stagione 2023-24. Di seguito è riportato l’elenco completo dei giocatori presenti nei roster 5 contro 5 delle Olimpiadi del 2024 con una passata esperienza NBA:

Paese Nome Cognome

Australia Matthew Dellavedova

Australia Will Magnay

Brasile Bruno Caboclo

Brasile Cristiano Felício

Brasile Marcelo Huertas

Brasile Didi Louzada

Brasile Raul Neto

Canada Khem Birch

Francia Nando De Colo

Francia Frank Ntilikina

Francia Guerschon Yabusele

Germania Isaac Bonga

Grecia Kostas Antetokounmpo

Grecia Nick Calathes

Grecia Georgios Papagiannis

Grecia Kostas Papanikolaou

Giappone Yuta Watanabe

Puerto Rico Gian Clavell

Puerto Rico Aleem Ford

Puerto Rico Davon Reed

Puerto Rico Tremont Waters

Serbia Marko Gudurić

Serbia Filip Petrušev

Sudan del Sud Wenyen Gabriel

Sudan del Sud Carlik Jones

Spagna Álex Abrines

Spagna Lorenzo Brown

Spagna Rudy Fernández

Spagna Juancho Hernangómez

Spagna Willy Hernangómez

Di seguito è riportato l’elenco completo dei giocatori presenti nei roster delle Olimpiadi del 2024 con

una passata esperienza in NBA: Paese Nome Cognome Stati Uniti Jimmer Fredette Di seguito è riportato l’elenco completo delle giocatrici WNBA presenti nei roster 5 contro 5 delle Olimpiadi del 2024:

Paese Nome Cognome WNBA Team

Australia Ezi Magbegor Seattle Storm

Australia Jade Melbourne Washington Mystics

Australia Alanna Smith Minnesota Lynx

Australia Stephanie Talbot Los Angeles Sparks

Australia Kristy Wallace Indiana Fever

Australia Sami Whitcomb Seattle Storm

Belgio Julie Vanloo Washington Mystics

Canada Laeticia Amihere Atlanta Dream

Canada Bridget Carleton Minnesota Lynx

Canada Aaliyah Edwards Washington Mystics

Canada Kia Nurse Los Angeles Sparks

Cina Li Yueru Los Angeles Sparks

Germania Leonie Fiebich New York Liberty

Germania Nyara Sabally New York Liberty

Germania Satou Sabally Dallas Wings

Spagna Megan Gustafson Las Vegas Aces

Stati Uniti Napheesa Collier Minnesota Lynx

Stati Uniti Kahleah Copper Pheonix Mercury

Stati Uniti Chelsea Gray Las Vegas Aces

Stati Uniti Brittney Griner Pheonix Mercury

Stati Uniti Sabrina Ionescu New York Liberty

Stati Uniti Jewell Loyd Seattle Storm

Stati Uniti Kelsey Plum Las Vegas Aces

Stati Uniti Breanna Stewart New York Liberty

Stati Uniti Diana Taurasi Phoenix Mercury

Stati Uniti Alyssa Thomas Connecticut Sun

Stati Uniti A’ja Wilson Las Vegas Aces

Stati Uniti Jackie Young Las Vegas Aces

Di seguito l’elenco completo delle giocatrici presenti nei roster 5 contro 5 delle Olimpiadi del 2024

con esperienze passate nella WNBA *:

Paese Nome Cognome

Australia Amy Atwell

Australia Cayla George

Australia Lauren Jackson

Australia Tess Madgen

Australia Marianna Tolo

Belgio Emma Meesseman

Canada Natalie Achonwa

Canada Kayla Alexander

Canada Nirra Fields

Cina Li Meng

Cina Han Xu

Francia Valeriane Ayayi

Francia Marine Johannès

Francia Iliana Rupert

Francia Gabby Williams

Germania Marie Gülich

Germania Alexis Peterson

Giappone Rui Machida

Puerto Rico Arella Guirantes

Serbia Yvonne Anderson

Serbia Tina Krajišnik

Spagna Maite Cazorla

Spagna Leticia Romero

Di seguito è riportato l’elenco completo delle giocatrici WNBA presenti nei roster 3 contro 3 delle

Olimpiadi del 2024*:

Paese Nome Cognome WNBA Team

Azerbaijan Tiffany Hayes Las Vegas Aces

Stati Uniti Dearica Hamby Los Angeles Sparks

Stati Uniti Rhyne Howard Atlanta Dream

Di seguito è riportato l’elenco completo delle giocatrici presenti nei roster 3 contro 3 delle Olimpiadi

del 2024 con esperienza passata nella WNBA *:

Paese Nome Cognome

Australia Anneli Maley

Azerbaijan Marcedes Walker

United States Cierra Burdick

*Dato al 26 luglio, 2024 (tutti i roster sono soggetti a variazioni)