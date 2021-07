Andrea Capobianco ha diramato l’elenco delle otto giocatrici della Nazionale 3×3 Femminile che dal 12 al 16 luglio si raduneranno a Roma in preparazione al torneo olimpico che si giocherà a Tokyo dal 24 al 28 luglio.

Al termine del raduno, solo 4 Azzurre partiranno il 16 alla volta del Giappone, il 24 l’esordio contro la Mongolia. L’Italia si è qualificata per i Giochi Olimpici vincendo il torneo pre-olimpico di Debrecen, battendo le padrone di casa dell’Ungheria in finale.

Le parole di Andrea Capobianco: “Ripartiamo dallo spirito messo in campo a Debrecen, frutto di settimane di lavoro duro, intenso ed efficace perché collettivo. Debrecen ci ha dato la consapevolezza che ai sogni si può credere se questi sogni sono inseguiti con la giusta determinazione, con la voglia di giocare insieme alle proprie compagne di squadra. Ora che sappiamo che ai sogni bisogna credere vogliamo andare a Tokyo e giocare cercando di essere molto esigenti con noi stessi, per esprimerci al massimo del nostro potenziale e per coronare nel modo migliore il lavoro avviato anni fa dalla FIP con una precisa programmazione. Il gruppo di giocatrici sarà lo stesso dei due tornei pre-olimpici, come consuetudine le ragazze hanno già iniziato a lavorare individualmente: i giorni di raduno saranno pochi ma dovranno essere sufficienti per permetterci di giocare alla pari con le altre Nazionali. L’emozione è tanta ma dovremo essere bravi a canalizzarla grazie alla razionalità: in campo come sempre porteremo il nostro cuore e il nostro cervello”.

Tutte le squadre saranno inserite nello stesso girone e si sfideranno tutte nei primi tre giorni e mezzo di gara. Le prime sei squadre avanzeranno alla fase ad eliminazione: prime e seconde andranno direttamente alle semifinali, le settime e ottave saranno eliminate. Le semifinali e le gare per le medaglie si svolgeranno nell’ultimo giorno di gara, il 28 luglio.

Le Azzurre

Giulia Ciavarella (1997, 1.82, Fila San Martino Lupari)

Chiara Consolini (1988, 1.82, Passalacqua Ragusa)

Rae Lin D’Alie (1987, 1.60, Segafredo Zanetti Bologna)

Marcella Filippi (1985, 1.86, Panthers Roseto)

Sara Madera (2000, 1.88, PF Broni 93)

Giulia Rulli (1991, 1.85, PF Broni 93)

Mariella Santucci (1997, 1.75, Passalacqua Ragusa)

Valeria Trucco (1999, 1.92, Passalacqua Ragusa)

Riserve a casa

Sara Bocchetti (1993, 1.75, Minibasket Battipaglia)

Debora Carangelo (1992, 1.68, Umana Reyer Venezia)

Francesca Romana Russo (1996, 1.77, Gesam Gas+Luce Lucca)

Lo Staff

Responsabile Squadre Nazionali 3×3: Giovanni Petrucci

Capo Delegazione: Maurizio Bertea

Allenatore: Andrea Capobianco

Preparatore Fisico: Fabio Saviozzi (12-16 luglio)

Medico: Roberto Barbieri (12-16 luglio)

Fisioterapista: Irene Munari (12-16 luglio)

Team Manager: Maria Cristina Curcio (12-16 luglio)

Addetto Stampa: Giancarlo Migliola (12-16 luglio)

Questo il calendario delle partite dell’Italia nel torneo femminile.

24 luglio – Day 1:

Italia-Mongolia h 17:30 (10:30 italiane)

Francia-Italia h 21:25 (14:25 italiane)

25 luglio – Day 2:

Romania-Italia h 10:40 (3:40 italiane)

Cina-Italia h 14:25 (7:25 italiane)

26 luglio – Day 3:

Italia-Giappone h 14:25 (7:25 italiane)

Italia-Stati Uniti h 17:55 (10:55 italiane)

27 luglio – Day 4

Russia-Italia h 17:25 (10:25 italiane)

Il Programma

12 luglio

Ore 10.00 Raduno c/o Hotel Villa Maria Regina (via della Camilluccia, Roma)

Ore 12.00-14.00 Allenamento c/o Stella Azzurra

Ore 18.30-20.30 Allenamento c/o Stella Azzurra

13-14-15 luglio

Ore 10.30-12.30 Allenamento c/o Stella Azzurra

Ore 18.00-20.00 Allenamento c/o Stella Azzurra

16 luglio

Ore 8.30-11.00 Allenamento c/o Stella Azzurra

Ore 13.00 Trasferimento presso Aeroporto di Fiumicino (volo Roma-Tokyo)

18-23 luglio

Allenamenti (da definire)

24 luglio

Ore 10.30 Italia-Mongolia

Ore 14.25 Francia-Italia

25 luglio

Ore 3.40 Romania-Italia

Ore 7.25 Cina-Italia

26 luglio

Ore 7.25 Italia-Giappone

Ore 10.55 Italia-Stati Uniti

27 luglio

Ore 10.25 Russia-Italia

28 luglio

Semifinali e Finali

30 luglio

Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia

31 luglio

Fine raduno

