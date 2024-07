Olimpiadi Parigi 2024, la preview del gruppo B

Girone B delle Olimpiadi di Parigi molto interessante, sulla carta equilibrato e dal sapore esotico, pronto a regalarci storie di underdog e grandi delusioni quanto conferme sullo stato di forma di due delle nazionali più attese. Andiamo ad analizzare questo girone delle Olimpiadi di Parigi squadra per squadra.

FRANCIA

PG – Andrew Albicy (34, Gran Canaria), Frank Ntilikina (25, Partizan Belgrado)

SG – Isaia Cordinier (27, Virtus Bologna), Nando De Colo (37, ASVEL Lyon-Villeurbanne), Evan Fournier (31, Detroit Pistons), Matthew Strazel (21, Monaco)

SF – Nicolas Batum (35, Los Angeles Clippers), Bilal Coulibaly (19, Washington Wizards)

PF – Mathias Lessort (28, Panathinaikos), Victor Wembanyama (20, San Antonio Spurs), Guerschon Yabusele (28, Real Madrid)

C – Rudy Gobert (32, Minnesota Timberwolves)

Coach: Vincent Collet, 61

I favoriti tra gli esseri umani. Con un “piccolo” aiuto extraterrestre. I padroni di casa sono pronti ad affrontare le Olimpiadi alla caccia di un oro che non è mai arrivato oltralpe, neanche ai tempi del fenomeno Tony Parker. Argento alle ultime Olimpiadi, argento a Eurobasket 2022 ma usciti in maniera grossolana ai gironi del Mondiale della scorsa estate: qual è il vero volto dei Blues? Sicuramente, al momento il volto dei francesi è quello di una squadra ancora in cerca di un’identità, capace di perdere 4 amichevoli di fila contro Germania, Serbia, Canada e Australia. Tutte contendenti al podio olimpico.

La componente psicologica sarà l’ago della bilancia per i francesi. Se dopo l’ultimo mondiale, chiuso al 18º posto (seconda peggior posizione a una competizione internazionale per la Francia da Berlino 1936), Nicolas Batum dichiarò di temere il ritorno a casa perché sapeva bene di aver deluso tantissimi appassionati, l’innesto di Victor Wembanyama e l’hype mediatico suscitato prima e durante la sua stagione da rookie in NBA potrebbero invertire i poli di una nazionale crollata al nono posto nel ranking FIBA.

E proprio Wemby sarà una chiave tattica importantissima per la nazionale di Collet: primo rookie nella storia a finire nel primo quintetto All-Defensive NBA e secondo nella votazione del DPOY, alle spalle del solo Rudy Gobert. Quel Gobert che, appunto, affiancherà Wembanyama nel front-court con più talento difensivo dell’intera competizione.

Un binomio che, a tanti, può ricordare quello dei Minnesota Timberwolves che hanno chiuso la stagione in finale di Conference: Gobert, tanto bravo in difesa quanto discutibile in attacco, affiancato da un 7 piedi e 4 dallo spiccato senso del canestro, capace di segnare in qualsiasi maniera con ottime percentuali (21,4 punti di media con il 53,4% da due e il 79,6% dai tiri liberi, con qualche problemino in più da dietro l’arco con un 32,5% che sta già dimostrando di aver migliorato in questa Off-Season).

La Francia, in ogni caso, può contare su diversi altri elementi di alto spessore internazionale. Ai vari Yabusele, Lessort e Cordinier si affiancano giovani di altissima qualità come Bilal Coulibaly e Matthew Strazel. Ma soprattutto, il core principale è rappresentato dai veterani Batum e Fournier, che con Gobert vinsero l’oro olimpico a Tokyo 2020, e soprattutto dalla leggenda dell’Eurolega Nando De Colo in cabina di regia. Un mix, insomma, che potrebbe riservare soddisfazioni in ottica futura, laddove il core più “anziano” è pronto a lasciare il testimone ai giovani francesi in rampa di lancio (occhio anche a Risacher e Sarr, le due scelte più alte del Draft 2024). Basterà per battere corazzate come Canada e, soprattutto, USA? La palla ora passa al campo, per un verdetto finale per niente scontato.

GERMANIA

PG – Maodo Lo (31, Olimpia Milano), Dennis Schröder (30, Brooklyn Nets)

SG – Andreas Obst (28, Bayern Monaco), Nick Weiler-Babb (28, Bayern Monaco)

SF – Moritz Wagner (27, Orlando Magic), Oscar Da Silva (25, Barcellona), Franz Wagner (22, Orlando Magic)

PF – Isaac Bonga (24, Bayern Monaco), Daniel Theis (32, New Orleans Pelicans)

C – Johannes Voigtmann (31, Olimpia Milano) , Niels Giffey (33, Bayern Monaco), Johannes Thiemann (30, Gunma Crane Thunders)

Coach: Gordon Herbert, 65

I campioni del mondo in carica si approcciano a queste Olimpiadi dopo aver impattato contro la forza atletica degli USA in amichevole. Niente di preoccupante, sia chiaro, ma il gruppo di coach Herbert è a un bivio, dove i veterani devono essere pronti a lasciare il testimone alle fantastiche giovani leve teutoniche, pronte oramai al definitivo salto di qualità. Un salto di qualità che, dopo queste Olimpiadi, potrebbe potenzialmente proiettare i tedeschi al primo posto nel ranking FIBA.

Al momento, almeno a livello internazionale, la Germania è la squadra da battere. Il motto di Noha Lyles, “World Champion’s of what?”, riutilizzato dai tedeschi dopo la finale vinta lo scorso anno contro la Serbia, serve da monito a tutte le altre compagini, compresi gli Stati Uniti: “Per vincere l’oro a Parigi dovete prima vedervela con noi”.

E la Germania, nonostante un palmares olimpico che recita 0 medaglie (un tabù anche per un fenomeno come Dirk Nowitzki), è a ragion veduta una contender di altissimo livello: ai fratelli Wagner si affiancano gli NBA Schröder e Theis e i pericolosissimi arcieri Obst, Weiler-Babb, Bonga e Lo, profili di alta caratura in Eurolega. Un mix che, tuttavia, potrebbe risentire dell’età che avanza: per molti sarà l’ultima chance di vincere un oro olimpico, ma l’occasione è ghiotta per la Germania per buttare le basi di un futuro ancora più stellare partendo da un successo tanto importante quanto potrebbe essere anche solo un bronzo olimpico.

Un’indicazione importante per la Germania potrebbe essere arrivata dalle amichevoli: nonostante la nazionale di coach Herbert non abbia espresso al 100% le proprie caratteristiche tecniche e il proprio stile di gioco, i teutonici hanno sconfitto con convinzione la Francia e fatto sudare Team USA, salvata solamente da un LeBron James formato supereroe. Frutto dell’affiatamento del gruppo, sostanzialmente lo stesso che ha vinto il Mondiale. Ma non solo.

A livello tattico, le diverse combinazioni offensive dovute all’asse Schröder-Wagner o play-pivot con i vari Thiemann, Giffey e Voigtmann potrebbero causare diversi problemi a difese non abituate a difendere su più bocche da fuoco. E se ciò non bastasse, da dietro l’arco Obst e Maodo Lo sono pronti ad aprire spaziature interessanti sul perimetro, costringendo i difensori a non lasciare neanche un centimetro ai tiratori scelti. In tal senso, gli uomini in campo sono 5 e le avversarie dovranno adattarsi alle diverse situazioni offensive che la Germania riuscirà a mettere sul piatto.

Anche a livello difensivo ci si aspetta tanto dai tedeschi, con Theis e gli altri lunghi a prendere il maggior numero di rimbalzi possibili e Bonga e Da Silva a difendere forte sul perimetro. L’unica pecca di questa squadra, o almeno apparentemente, è la mancanza di un go-to-guy pronto a tirare il coniglio fuori dal cilindro quando il motore si inceppa. Un ruolo simile potrebbe prenderselo con prepotenza Franz Wagner, che ha finalmente la possibilità di assumersi il ruolo di Super Star in una squadra piena zeppa di talento, ma più funzionale e pragmatico piuttosto che spettacolare e da copertina. In vero stile tedesco, per intenderci.

BRASILE

PG – Yago Santos (25, Crvena Zvezda), Marcelinho Huertas (41, Canarias Tenerife), Raulzinho (32, Fenerbahce), Georginho De Paula (28, Basketball Ulm), Elinho Corazza (34, Corinthians Paulista)

SG – Didi Louzada (25, Valley Suns), Vítor Alves Benite (34, Palencia), Alexey Borges (28, Mexico City Capitanes)

SF – Gui Santos (22, Golden State Warriors), Leonardo Meindl (31, Alvark Tokyo)

PF – João Marcelo Maozinha Cardoso (23, Memphis Grizzlies)

C – Cristiano Silva Felício (32, Fundación Granada), Bruno Caboclo (28, Partizan Belgrado), Lucas Dias (29, Sesi Franca)

Coach: Aza Petrović, 65

I sorprendenti verdeoro, che questa estate dovranno prendere la pesante eredità della squadra di calcio assente alle Olimpiadi, hanno approcciato alla competizione iridata passando per un Pre-Olimpico stratosferico. Lo dicono i risultati: 81-72 al Montenegro di Vucevic, 71-60 contro le frizzanti Filippine ma soprattutto 69-94 contro i padroni di casa della Lituania di coach Banchi, sesti nel ranking FIBA e sorpresa al Mondiale 2023.

I brasiliani, unici a sfatare il mito dei padroni di casa vincenti nel Pre-Olimpico (Spagna, Grecia e Porto Rico hanno tutte vinto in casa), hanno qualcosa da dire al mondo, ovvero che nel basket ci sono anche loro. E di talento ce n’è, eccome: Gui Santos dei Golden State Warriors, Yago Santos, De Paula, Felicio, Caboclo e il sempreverde Marcelinho Huertas, pronto all’ultima samba con ben 41 primavere alle spalle e una stagione da 16,4 punti di media in Liga ACB, premiata con il titolo di MVP della Champion’s League e il record di maggior assist nella storia del campionato spagnolo.

Un gruppo interessante, ma forse troppo sbilanciato nel back-court. La maggior parte dei convocati gioca play o guardia, con i soli Caboclo, Felicio e Cardoso a giocare sotto le plance. Un azzardo di coach Aco Petrovic (fratello dell’indimenticabile Drazen)? Probabilmente sì, ma parliamo di un impianto di gioco che si basa fortemente sul ball handling e sulla velocità decisionale. E se puoi contare su Huertas, Yago e De Paula in fase di creazione, beh, puoi contare su un core di specialisti del decision-making nel giro di pochi istanti. Un motorino imprescindibile, se poi ci associamo le alte percentuali al tiro di Benite, Santos e Meindl, soprattutto da 3, e le qualità difensive di Caboclo, ormai arrivato nel suo prime e capace di affermarsi anche sotto canestro.

Le incognite? Gli infortuni non sorridono alla nazionale attualmente 12ª nel ranking FIBA, con Yago non ancora al 100% dopo un infortunio subito in Eurolega questa stagione e Raul Neto tornato da poco dopo un lungo stop. Insomma, per ribaltare ancora una volta i pronostici e annullare il fattore pubblico, questa volta in casa della Francia, coach Petrovic dovrà fare affidamento su 12 uomini in salute, così da non dover necessariamente recitare un ruolo da comparsa in queste Olimpiadi.

GIAPPONE

PG – Kai Toews (25, Alvark Tokyo), Yuki Togashi (30, Chiba Jets)

SG – Yudai Baba (28, Nagasaki Velca), Makoto Hiejima (33, Utsunomiya Brex), Akira Jacobs (20, Hawaii Warriors), Yuki Kawamura (23, Yokohama B-Corsairs), Keisei Tominaga (23, UNL Cornhuskers)

SF – Yuta Watanabe (29, Chiba Jets), Hirotaka Yoshii (26, Alvark Tokyo)

PF – Hugh Watanabe (25, Ryukyu Golden Kings), Rui Hachimura (26, Los Angeles Lakers)

C- Josh Hawkinson (29, SunRockers Shibuya)

Coach: Tom Hovasse, 57

È decisamente la Cenerentola del gruppo, la squadra con il sorteggio peggiore, ma mai dare per scontato il cuore dei giapponesi. Soprattutto se a roster può vantare profili come Rui Hachimura e Yuta Watanabe. Sui due, infatti, si sviluppa l’intero gioco del Giappone: i due big man, 2,03 metri entrambi, sono il fulcro dell’impianto tattico giapponese. E dire che ai Mondiali il Giappone è riuscito a vincere 3 gare guadagnandosi così il pass olimpico (il secondo di fila negli ultimi 4 anni) senza il giocatore dei Los Angeles Lakers, dimostrando come la squadra di coach Hovasse sia capace di fare a meno di una delle due stelle NBA.

Tuttavia, è innegabile che l’apporto di Rui Hachimura risulterà imprescindibile per provare a fare la storia: il lungo ha appena archiviato la sua stagione più solida in NBA, con 13,6 punti e 4,3 assist di media in 68 partite. E a far da ricambio ci penserà Joshua Hawkinson nel momento del bisogno, un altro profilo interessante nelle rotazioni nipponiche. Così come può risultare interessante Tominaga, 23enne arrivato al suo Senior Year all’università del Nebraska in NCAA, pronto a far divertire gli appassionati e a proiettarsi tra le scelte più appetibili nel prossimo Draft NBA.

Un azzardo la qualificazione? Sulla carta lo è per la 26ª forza del ranking, nonostante un movimento in forte crescita come quello giapponese capace di attrarre profili come Thiemann e lo stesso Watanabe nel campionato locale. Il problema, come spesso accade nelle ultime apparizioni internazionali, rimane il supporting cast: il Giappone non può contare sulla qualità e sulla profondità di Francia e Germania, né tantomeno sul talento cristallino del Brasile. L’impresa, quindi, rimane proibitiva, ma nessuno vuole sottovalutare i ragazzi dell’Estremo Oriente pronti a lasciare sulla strada qualche vittima eccellente.