Olimpiadi Parigi 2024, la preview del Gruppo C

Il Girone C del torneo olimpico di Parigi può alla vigilia essere considerato quello meno equilibrato dei quattro. USA e Serbia sembrano avere qualcosina in più rispetto a Porto Rico e Sud Sudan che per sperare nella qualificazione al 2°turno devono sperare in qualcosa molto simile a un miracolo.

PORTO RICO

Porto Rico arriva a una Olimpiade per la 10a volta nella sua storia. Ultima apparizione nel 2004 con un più che eccellente 6°posto finale che rappresenta il secondo miglior risultato di sempre per i caraibici dopo il 4°posto ottenuto nel 1964. La squadra allenata da coach Nelson Colon atterra a Parigi dopo il Preolimpico giocato in casa e vinto alle spese di Italia e Lituania piegate dalla brillantezza dei portoricani che sperano di replicare proprio le gesta fatte venti anni fa quando ai Giochi di Atene seppero battere proprio gli USA in quella che fu anche la prima sconfitta americana a cinque cerchi. Ricorsi storici a parte Porto Rico ha ben poco altro su cui confidare per cercare di ostacolare Team USA e Serbia. La fisicità e rudezza, armi fondamentali per prevalere nel torneo di San Juan contro Italia e Lituania, potrebbero non bastare contro i colossi americani e serbi. Jose Alvarado, il giustiziere degli Azzurri, cercherà di non farsi intimorire dai colleghi della NBA, così come Conditt proverà a resistere all’atletismo e al fisico dei quotati avversari.

0 Isaiah Pineiro – 201 cm, ala, 1995, Palencia Baloncesto (Spa)

1 George Conditt IV – 211 cm , ala/centro, 2000, Gigantes de Carolina (BSN, Porto Rico)

3 Jordan Howard – 180 cm, play, 1996, Osos de Manatí (BSN, Porto Rico)

9 Davon Reed – 196 cm, guardia, 1995, Santeros de Aguada (BSN, Porto Rico)

10 Jose Alvarado – 183 cm, play, 1998, New Orleans Pelicans (NBA, USA)

11 Stevie Thompson – 193 cm, play/guardia, 1997, Vaqueros de Bayamon (BSN, Porto Rico)

12 Akeem Ford – 203 cm, ala piccola, 1997, Leones de Ponce (BSN, Porto Rico)

24 Gian Clavell – 193 cm, play/guardia, 1993, Granada (Liga ACB, Spagna)

28 Ismael Romero – 206 cm, ala/centro, 1991, Mets de Guaynabo (BSN, Porto Rico)

32 Christopher Ortiz – 203 cm, ala grande, 1993, Osos de Manatí (BSN, Porto Rico)

41 Arnaldo Toro – 203 cm, ala/centro, 1997, VEF Riga (LEBL, Lettonia)

51 Tremont Waters – 178 cm, play, 1998, Gigantes de Carolina (BSN, Porto Rico)

Allenatore: Nelson Colon. Assistenti: David Garcia (Spagna), Rafael Cruz

SERBIA

La Serbia appare forse l’unica a poter dare dei pensieri agli USA nel Girone C. Pesic ha tolto il velo sui 12 convocati per Parigi solo nell’immediata vigilia della partenza per la Francia. Nessuna sorpresa con Nikola Jokic e Bogdan Bogdanovic ad ergersi come le stelle della squadra. C’è anche Nikola Jovic che ha scongiurato l’assenza dopo l’infortunio alla caviglia che aveva seriamente rischiato di non fargli rispettare la convocazione. La Serbia arriva all’Olimpiade con un bilancio di 2 vittorie in 4 gare amichevoli. Vittorie con Francia e Grecia, sconfitte contro Australia e USA.

Vasilije Micic – 191 cm, play, 1994, Charlotte Hornets (NBA, USA)

Bogdan Bogdanovic – 198 cm, guardia, 1992, Atlanta Hawks (NBA, USA)

Nikola Jovic – 208 cm, ala grande, 2003, Miami Hear (NBA, USA)

Nikola Jokic – 211 cm, centro, 1995, Denver Nuggets (NBA, USA)

Marko Guduric – 198 cm, guardia/ala, 1995, Fenerbahce (BSL, Turchia)

Ognjen Dobric – 200 cm, guardia/ala, 1994, Stella Rossa (ABA Liga, Serbia)

Filip Petrusev – 211 cm, ala/centro, 2000, Olympiacos (Grecia)

Nikola Milutinov – 213 cm, centro, 1994, Olympiacos (Grecia)

Vanja Marinkovic – 199 cm, guardia/ala, 1997, Partizan (ABA Liga Serbia)

Aleksa Avramovic – 192 cm, play/guardia, 1994, Partizan (ABA Liga Serbia)

Dejan Davidovac – 203 cm, ala, 1995, Stella Rossa (ABA Liga, Serbia)

Uros Plavsic – 216 cm, centro, 1998, Stella Rossa (ABA Liga, Serbia)

Allenatore: Svetislav Pesic. Assistenti: Nenad Jakovljevic, Sasa Kosovic, Oliver Kostic, Marko Marinovic, Ognjen Stojakovic

SUD SUDAN

Il Sud Sudan si appresta a vivere la propria favola con il debutto ai Giochi Olimpici ad appena 13 anni dalla creazione della federazione cestistica del paese nonchè dell’indipendenza politica del paese. Protagonista è l’ex NBA Luol Deng, capo-delegazione dei centro-africani che alla vigilia dei Giochi ha risposto alle battute di scherno di Paul Pierce e Gilbert Arenas. Pronostico chiuso per il Sud Sudan che ha comunque ben impressionato nelle quattro amichevole di preparazione a Parigi. Sconfitta contro l’Argentina, successi contro Porto Rico e Gran Bretagna e k.o. di strettissima misura contro team USA nella sfida di Londra dello scorso 20 luglio.

Deng Acuoth – 208 cm, centro, 1996, Sagesse SC (LBL, Libano)

Koch Bar – 211 cm, centro, 1996, Bendigo Braves (NBL1 South, Australia)

Sunday Dech – 195 cm, guardia, 1994, East Perth Eagles (NBL1 West, Australia)

Majok Deng – 205 cm, ala grande, 1993, Tasmania JackJumpers (NBL, Australia)

Gob Gabriel – 200 cm, guardia, 1999, Mommouth Hawks (NCAA Division I, USA)

Mareng Gatkuoth – 198 cm, guardia, 1999, free agent

Kuany Kuany – 201 cm, ala piccola, 1994, Bendigo Braves (NBL1 South, Australia)

Bul Kuol – 201 cm, guardia/ala, 1997, Sydney Kings (NBL, Australia)

Junior Madut – 198 kg, guardia, 1997, Kauhajoen Karhu (Korisliiga, Finlandia)

Kouat Noi – 201 cm, ala, 1997, Darwin Salties (NBL1 North, Australia)

Mathiang Muo – 196 cm, guardia/ala, 1997, South West Slammers (NBL1 West, Australia)

Nuni Omot – 206 cm, ala, 1994, Ningbo Rockets (CBA, Cina)

Allenatore: Royal Ivey (USA) Assistente: Luol Deng

USA

Accostamenti continui al Dream Team “originale” del 1992, e qualche amichevole con le ruote un pò sgonfie. Team USA arriva a Parigi con qualche alto e basso ma anche con i logici favore di un pronostico assegnati a una squadra sbalorditivamente piena di star e talento. Raramente nella storia si è visto un gruppo di tale livello. Il forfait di Kawhi Leonard, sostituito da Derrick White, e le cinque amichevoli giocate e vinte con qualche spavento e qualche giocatore senza molta voglia. Dall’esordio di sabato 27 contro la Serbia le cose potrebbero cambiare per permettere agli statunitensi di portare a casa il 5°oro consecutivo il 17°nei 21 tornei olimpici.

4 Stephen Curry – 188 cm, play, Golden State Warriors (NBA, USA)

5 Anthony Edwards – 193 cm, guardia, 2001, Minnesota Timberwolves (NBA, USA)

6 LeBron James – 206 cm, ala, 1984, Los Angeles Lakers (NBA, USA)

7 Kevin Durant – 211 cm, ala, 1988, Phoenix Suns (NBA, USA)

8 Derrick White – 193 cm, play/guardia, 1994, Boston Celtics (NBA, USA)

9 Tyrese Haliburton – 196 cm, play/guardia, 2000, Indiana Pacers (NBA, USA)

10 Jayson Tatum – 203 cm, ala, 1998, Boston Celtics (NBA, USA)

11 Joel Embiid – 213 cm, centro, 1994, Philadelphia 76ers (NBA, USA)

12 Jrue Holiday – 193 cm, play/guardia, 1990, Boston Celtics (NBA, USA)

13 Bam Adebayo – 206 cm, centro, 1997, Miami Heat (NBA, USA)

14 Anthony Davis – 208 cm, ala/centro, 1993, Los Angeles Lakers (NBA, USA)

15 Devin Booker – 198 cm, play/guardia, 30 ottobre 1996, Phoenix Suns (NBA, USA)

Allenatore: Steve Kerr Assistenti: Mark Few, Tyronn Lue, Erik Spoelstra