Olimpiadi #Paris2024: Strazel miracoloso, Francia all’overtime sul Giappone! Schröder leader della Germania, Brasile KO

Ultime due partite di giornata per le Olimpiadi di Parigi 2024. I padroni di casa della Francia affrontano il Giappone mentre chiude il programma Germania-Brasile.

GIAPPONE – FRANCIA 90-94 (25-32, 19-17, 20-20, 20-15, 6-10)

Primo quarto ad alto punteggio, con entrambe le squadre che tirano a percentuali altissime dalla lunga distanza. Grandi protagonisti da una parte Rui Hachimura, già in doppia cifra e dall’altra il più atteso, Victor Wembanyama. Bene anche il virtussino Isaia Cordinier, dentro la partita sin da subito con 5 punti in fila. Il Giappone continua però a giocare la sua partita con un Hachimura superstar.

Nel secondo tempo è super Giappone con Hachimura e Kawamura a dominare, a grande sorpresa. La Francia soffre ma si aggrappa a Wembanyama e non solo. Ottima prestazione di Strazel che prende tiri importanti e mette molta energia in campo. Episodio discutissimo che cambia la partita. Doppio antisportivo, molto discutibili entrambi ed espulsione per Hachimura. La Francia rimonta e con il miracolo di Strazel (anche qui forti dubbi sul fischio) che segna la tripla con fallo, la Francia impatta per l’Overtime. Qui Wembanyama e compagni fanno la differenza e la Francia ottiene una preziosa e sofferta vittoria.

GIAPPONE: Togashi 3, Jacobs, Kawamura 29, Hiejima 7, Toews, Hachimura 24, Y.Watanabe 5, Baba, Hawkinson 16, Tominaga, H.Watanabe 4, Yoshii 2.

FRANCIA: Ntilikina 3, Batum 5, Albicy, Yabusele 13, Cordinier 5, Fournier 14, De Colo 4, Lessort 6, Gobert 7, Wembanyama 18, Strazel 17, Coulibaly 2.

WHAT A SHOT BY MATTHEW STRAZEL AS HE CONVERTS ON THE 4-POINT PLAY



France-Japan all tied up at 84 apiece!

BRASILE – GERMANIA 73-86 (10-22, 30-18, 11-20, 22-26)

Primo quarto targato interamente Germania. I tedeschi attaccano bene e difendono meglio concedendo solamente 10 punti in 10 minuti ai brasiliani. Andreas Obst ancora caldissimo, versione europea di Steph Curry, letale dalla lunga distanza. Il secondo quarto mostra un film completamente diverso rispetto ai 10 minuti precedenti. Triple su triple per i carioca che si sbloccano e colpiscono a ripetizione la difesa tedesca. Vitor Benite uomo in più per un Brasile che non vuole trovare la seconda sconfitta alle Olimpiadi. La Germania soffre, sbanda paurosamente ma si aggrappa a Dennis Schröder. Parità perfetta all’intervallo a quota 40.

Tantissimi errori in questa apertura di secondo tempo ma Germania più cinica con le sue stelle Schröder e Franz Wagner. Nuovo parziale dei tedeschi che cercano la fuga e la seconda vittoria consecutiva in queste Olimpiadi. Come nel primo tempo, furiosa reazione Brasile. I sudamericani, nonostante un pessimo Caboclo out anche in questa partita con 5 falli prestissimo, si riportano vicinissimi. Il finale di quarto vede protagonista Isaac Bongo per il +9 Germania a 10 minuti dal termine. Nell’ultimo quarto i tedeschi gestiscono bene il vantaggio accumulato con Schröder MVP e leader dei tedeschi. 2 su 2 per la Germania in questa Olimpiade, spalle al muro il Brasile con 2 sconfitte e 0 Vittorie.

BRASILE: Yago 18, Felicio 4, Louzada, Benite 17 Huertas 2, Santos 8, Meindl 6, Neto, De Paula 3, Cardoso, Caboclo 6, Dias 9.

GERMANIA: Bonga 15, Da Silva, Lo 2, Giffey, Weiler-Babb 2, Voigtmann 2, F.Wagner 17, Theis 6, M.Wagner 8, Schröder 20, Thiemann, Obst 14