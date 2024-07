Olimpiadi #Paris2024: USA subito impressionanti! Kevin Durant e LeBron James mandano KO una generosa Serbia

Serbia e USA si affrontano nel big match del girone C, che oggi ha visto la storica vittoria del Sud Sudan.

QUINTETTO SERBIA: Avramovic, Dobric, Bogdanovic, Petrusev, Jokic.

QUINTETTO USA: Holiday, Curry, Booker, James, Embiid.

Parte meglio la Serbia. Aleksa Avramovic, neo giocatore del CSKA Mosca, inizia con le marcie alte segnando e attaccando il canestro con costanza. Parziale importante di 10-2 della Serbia con degli USA molto svogliati e deconcentrati in difesa. Ma con USA in generale basta un minuto, figurarsi con un Team USA del genere. Controparziale in un amen che porta avanti gli uomini di Steve Kerr, grazie alla tripla di Stephen Curry che si sblocca e ad un Devin Booker cinico da 3 punti. Serbia in difficoltà? Non sono di questa opinione Dobric e compagni. L’ex Virtus, molto impiegato, segna per il controsorpasso serbo. USA nel finale di quarto piazza però un ulteriore break. Dalla panchina esce un certo Kevin Durant che non impiega molto tempo a segnare 6 punti in fila. L’alley-oop di LeBron James per Anthony Edwards segna il +5 USA al termine del primo quarto.

Kevin Durant show per aprire il secondo quarto. La stella dei Suns è un clinic offensivo, meraviglioso da osservare, con una precisione perfetta al tiro. Lo show di KD permette a Team USA di oltrepassare la doppia cifra di vantaggio per la prima volta in partita. La Serbia però non molla e chi se non Nikola Jokic per la rimonta. 9 punti in un amen per la stella dei Nuggets, leader della squadra serba. Dobric e Bogdanovic sono presentissimi in attacco, in particolare il neogiocatore della Stella Rossa, ma come nel finale precedente di quarto, c’è un Team USA che è capace di piazzare un parzialone in un amen. Il protagonista, tanto per cambiare, un mostruoso Kevin Durant che chiude il primo tempo con 21 punti, 8 su 8 dal campo e 5 su 5 da 3 punti. +9 USA all’intervallo.

Kevin Durant with the fadeaway buzzer-beater to give Team USA a 58-49 lead over Serbia at halftime.



Durant has looked like the best player on the court today. pic.twitter.com/VxflU1c9WQ — Evan Sidery (@esidery) July 28, 2024

Joel Embiid continua a non essere in partita. Fischiatissimo dai 27 mila spettatori, la stella dei Sixers sbaglia e subisce tantissimo in difesa da Jokic. Non solo però, è nervosissimo ed è colpito da antisportivo per un brutto contatto su Avramovic. Si abbassano le percentuali, in particolare per la Serbia, dopo un primo tempo ad altissimo punteggio. Team USA gestisce con grande serenità e nel finale di quarto piazzano l’ennesimo, probabile decisivo, parziale. Il movimento con finta in attacco di Anthony Edwards vale il +19 USA a 10 minuti dal termine.

Sempre più dura per la Serbia, oltre i 20 punti di svantaggio e con di fronte con Team USA molto concentrato e con la volontà di vincere nettamente. Pazzesco il fatto che non siano entrati in campo Tyrese Haliburton e soprattutto Jayson Tatum, fresco di contratto più ricco della storia NBA. Nel finale tra qualche alto e basso, USA Basketball gestisce comodamente il vantaggio e ottiene una convincente vittoria contro una Serbia che lotta, gioca bene, ma non basta contro una squadra così piena di talento come USA.

SERBIA – USA 84-110 (20-25, 29-33, 16-26, 19-23)

MVP BasketInside: LeBron James

SERBIA: Plavsic, Petrusev 4, Jovic 5, Bogdanovic 14, Marinkovic 6, Dobric 13, Jokic 20, Micic 11, Guduric, Davidovac, Avramovic 10, Milutinov 1.

USA: Curry 11, Edwards 11, James 21, Durant 23, White 2, Haliburton, Tatum, Embiid 4, Holiday 15, Adebayo 4, Davis 7, Booker 12.