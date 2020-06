Players Zoom, ultima puntata sul Dream Team USA con Flavio Tranquillo

Dopo due mesi di grandi ospiti e speciali olimpici, l’ultima puntata di Players Zoom sarà dedicata dulcis in fundo, domenica 28 giugno alle 20:00 in simulcast su Eurosport 2 ed Eurosport Player, alla storia del Dream Team USA con Flavio Tranquillo voce del basket NBA in Italia intervistato da Giulia Cicchinè. Sarà inoltre Andrea Meneghin a ricordare le sue emozioni, e di tutta la Nazionale italiana, prima di scendere in campo a Sydney 2000 contro le star americane.

A seguire, Eurosport riproporrà la più celebre finale di basket olimpico, a Barcellona 1992, fra il Dream Team USA di Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, Patrick Ewing, Karl Malone, John Stockton, Scottie Pippen e la Croazia di Toni Kukoc.

