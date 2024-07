Shaquille O’Neal a discovery+: “Wembanyama un giocatore unico. Può mettere in difficoltà Team USA”

All’indomani di Francia-Brasile conclusasi 78 a 66, Shaquille O’Neal, medaglia d’oro nel basket ad Atlanta 1996, ha parlato della stella francese dei San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, ai microfoni di discovery+: “Penso che il nome di Victor Wembanyama sia sulla bocca di tutti perché nessuno ha mai visto un ragazzo di 2,24 metri fare quello che fa lui. Può portare palla da una parte all’altra del campo, può tirare da tre, può fare un tiro in sospensione. Può fare un passaggio dietro la schiena. Ho visto molti ragazzi della sua altezza possedere una di queste abilità, ma Wemby ha l’intero pacchetto. Quali problemi potrebbe causare a Team USA? Ovviamente c’è la sua altezza, la sua abilità difensiva sotto canestro, il modo in cui può cambiare la partita, e il fatto che giochi tra il suo pubblico. Se un ragazzo del genere prende ritmo in casa, potrebbe essere difficile da fermare”.

