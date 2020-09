Stagione NBA durante le Olimpiadi? Colangelo ha la soluzione

La stagione NBA 2020/21 porterà via alle Olimpiadi molti giocatori, sia di Team USA che di molte altre nazionali.

Se il desiderio dei giocatori di disputare 82 partite più Playoffs classici, allora si tornerà a giocare in estate (si spera nelle arene delle franchigie e non in “bolle”) perché la regular season finirebbe intorno a fine giugno e i Playoffs intorno ai primi di settembre.

Intervistato da Chris Sheridan di BasketballNews.com, il managing director di USA Basketball Jerry Colangelo ha dato la sua idea, se verrà confermato questo calendario. “La regular season NBA in media dura 170 giorni, quindi di fatto creerà sulla carta una sovrapposizione con le Olimpiadi”.

I Giochi inizieranno il 23 luglio, ma prima ci sono i Tornei Preolimpici (dov’è presente anche l’Italia) che prenderanno il via il 29 giugno. “Se la NBA si sovrappone ai Giochi, ho comunque 14 squadre fuori dai Playoffs da cui pescare, in più altri giocatori saranno disponibili via via che verranno eliminati dalla postseason. LeBron James mi ha detto che vorrebbe partecipare, ma ovviamente sarà difficile non vederlo andare avanti con i suoi Lakers e quindi la sua partecipazione alle Olimpiadi sembra dura, anche se ci speriamo.

Il CIO chiede i roster da 12 giocatori alcuni mesi prima, ma vista l’eccezionalità di quello che abbiamo passato, si spera in una flessibilità da parte del Comitato Olimpico Internazionale”.

Nel caso servano giocatori per chiudere il roster, Team USA sembra orientata ad aggiungerne alcuni dalla G League piuttosto di quelli sparsi in giro per il mondo o in EuroLega. La nazionale statunitense allenata da Van Gundy durante i tornei di qualificazione era infatti formata da tutti giocatori di G League.

Team USA è campionessa olimpica in carica ininterrottamente da tre edizioni, dal Redeem Team di Pechino 2008.