Brutta notizia per gli amanti dello sport e non solo in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

The pandemic-delayed Tokyo 2020 Olympics will take place under a coronavirus state of emergency, Japanese Prime Minister Yoshide Suga confirmed https://t.co/pb4yQVi9Rm — CNN International (@cnni) July 8, 2021

Il governo giapponese ha esteso lo stato d’emergenza sino al 22 Agosto 2021 e quindi non potranno essere presenti gli spettatori nel più grande evento mondiale sportivo, ovvero le Olimpiadi.

Niente pubblico quindi per gli atleti azzurri e non solo, in un Olimpiade che sarà “unica” nella sua storia.