Steve Kerr: “Dopo le Olimpiadi, lascio Team USA”

By

Steve Kerr lascerà la guida della Nazionale USA dopo le Olimpiadi di Parigi 2024.

Coach Kerr ha dichiarato a The Athletic: “Per me è un ciclo di due anni: Pop ha allenato i Mondiali e le Olimpiadi, adesso è il mio turno di passare il testimone. Penso che così è come dovrebbe essere, e onestamente è anche un impegno enorme.”

Dopo un deludente 4° posto ai Mondiali di quest’estate, Team USA si prepara a una nuova corsa all’oro con il ritorno delle grandi stelle NBA, LeBron in testa, guidate da Steve Kerr per quella che sembra essere l’ultima volta.