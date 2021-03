Team USA, il gruppone dei pre-convocati si arricchisce di altri 15 nomi

Team USA ha pubblicato la lunga lista di giocatori (57), dalla quale uscirà la squadra per le Olimpiadi di Tokyo in programma tra luglio ed agosto.

Il primo gruppo è lo stesso del febbraio 2020, mentre nel secondo gruppo ci sono le aggiunte di oggi.

In puro ordine alfabetico:

Bam Adebayo (Miami Heat); LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs); Harrison Barnes (Sacramento Kings); Bradley Beal (Washington Wizards); Devin Booker (Phoenix Suns); Malcolm Brogdon (Indiana Pacers); Jaylen Brown (Boston Celtics); Jimmy Butler (Miami Heat); Mike Conley (Utah Jazz); Stephen Curry (Golden State Warriors); Anthony Davis (Los Angeles Lakers); DeMar DeRozan (San Antonio Spurs); Andre Drummond (Cleveland Cavaliers); Kevin Durant (Brooklyn Nets); Paul George (LA Clippers); Draymond Green (Golden State Warriors); James Harden (Brooklyn Nets); Montrezl Harrell (Los Angeles Lakers); Joe Harris (Brooklyn Nets); Tobias Harris (Philadelphia 76ers); Gordon Hayward (Charlotte Hornets); Dwight Howard (Philadelphia 76ers); Brandon Ingram (New Orleans Pelicans); Kyrie Irving (Brooklyn Nets); LeBron James (Los Angeles Lakers); Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers); Kawhi Leonard (LA Clippers); Damian Lillard (Portland Trail Blazers); Brook Lopez (Milwaukee Bucks); Kevin Love (Cleveland Cavaliers); Kyle Lowry (Toronto Raptors); JaVale McGee (Cleveland Cavaliers); Khris Middleton (Milwaukee Bucks); Donovan Mitchell (Utah Jazz); Victor Oladipo (Houston Rockets); Chris Paul (Phoenix Suns); Mason Plumlee (Detroit Pistons); Jayson Tatum (Boston Celtics); Myles Turner (Indiana Pacers); Kemba Walker (Boston Celtics); Russell Westbrook (Washington Wizards); Derrick White (San Antonio Spurs).

Ecco le aggiunte di oggi, che ovviamente faranno parte del gruppo a disposizione di Popovich: Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers); Eric Gordon (Houston Rockets); Jerami Grant (Detroit Pistons); Blake Griffin (Brooklyn Nets); Jrue Holiday (Milwaukee Bucks); DeAndre Jordan (Brooklyn Nets); Zach LaVine (Chicago Bulls); Julius Randle (New York Knicks); Duncan Robinson (Miami Heat); Mitchell Robinson (New York Knicks); Fred VanVleet (Toronto Raptors); John Wall (Houston Rockets); Zion Williamson (New Orleans Pelicans); Christian Wood (Houston Rockets); Trae Young (Atlanta Hawks).