I sorteggi dei gironi del torneo di basket sono stati sospesi e dovremo aspettare un mese per sapere se le Olimpiadi di Tokyo 2020 avranno luogo o meno, ma nel frattempo due nazioni hanno già deciso che, in caso di regolare svolgimento dei Giochi olimpici, non parteciperanno.

Canada e Australia si sono infatti già tirate fuori dai Giochi, nel caso vengano confermati per l’estate prossima ventura.