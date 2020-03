Tokyo 2020: la FIBA sospende il sorteggio del torneo di basket

Prima la notizia della positivita’ al Covid-19 del vicepresidente del Comitato olimpico nazionale Kozo Tashima, poi la decisione di svolgere la cerimonia di inizio del viaggio della torcia olimpica attraverso il Paese senza la presenza di pubblico. Un doppio colpo in poche ore per il Giappone che sta cercando di salvare a denti stretti le Olimpiadi di Tokyo 2020 sempre piu’ a rischio a seguito della dilagante pandemia di Coronavirus.

Intanto, proprio a seguito degli ultimi sviluppi legati alla pandemia da COVID-19, la FIBA ha deciso di rinviare a data da destinarsi i sorteggi relativi ai tornei maschili e femminili per Tokyo 2020. I sorteggi si sarebbero dovuti svolgere presso la Patrick Baumann House of Basketball a Mies, in Svizzera, il 20 marzo.