Tokyo è convinta che le Olimpiadi salteranno e punta al 2032

Il Times lancia la bomba: da Tokyo stanno già pensando ad assicurarsi le Olimpiadi 2032 perché quelle di quest’estate non si disputeranno.

Secondo una fonte interna all’organizzazione, nessuno più crede che in estate si faranno, vista la situazione data dalla pandemia. Si sta cercando un modo per salvare la faccia, cercando di convincere il CIO a dare a Tokyo – visto che molti lavori sono già stati completati e i vari impianti andrebbero poi in disuso – le prossime Olimpiadi disponibili dopo Los Angeles 2024 e Parigi 2028, cioè quelle del 2032.