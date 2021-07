“La qualificazione della nostra Nazionale alle Olimpiadi di Tokyo a distanza di 17 anni dalla edizione di Atene quando gli azzurri conquistarono una storica medaglia d’argento, rappresenta una ulteriore spinta al rilancio del nostro basket – dichiara il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini – La passione che solo la maglia azzurra sa risvegliare, destinata ad alimentarsi ancor di più grazie alle sfide che attendono la nostra Nazionale a Tokyo, rappresentano sicuramente il volano migliore in vista di una nuova stagione di Serie A dove, grazie anche al contributo di nuove ed importanti piazze salite nella massima serie, capitalizzare al meglio l’iniezione di entusiasmo che gli azzurri ci hanno regalato con la vittoria di Belgrado.

Come Lega Basket lavoreremo insieme ai club di Serie A perché questo patrimonio di passione sia valorizzato al meglio cercando, insieme alla Federazione Italiana Pallacanestro, di sviluppare ogni iniziativa che possa servire per aumentare la produzione di atleti italiani in grado di dare continuità a questo grande risultato.

Intanto complimenti al Presidente Gianni Petrucci, al coach Meo Sacchetti e a tutti gli azzurri che hanno fatto l’impresa”.

