Victor Wembanyama, prima scelta già scritta nel prossimo Draft NBA, pensa già al futuro.

Più precisamente alle Olimpiadi di Parigi 2024: “Sapete che le Olimpiadi sono a Parigi nel 2024. Non ci può essere occasione migliore per me per vincere il mio primo titolo con la nazionale francese. Punto a battere Team USA in finale.”