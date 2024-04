Torneo di Manheim. Italia U18 lotta ma viene sconfitta in semifinale dall’Australia

Sarà la finalina per il 3°posto l’epilogo dell’Italia Under 18 al Torneo di Manheim. Gli Azzurri di Marco Sodini vengono sconfitti in semifinale dall’Australia che coglie la sua sesta vittoria in altrettante gare giocate nella manifestazione tedesca che chiude i battenti domani. Grande divario in termini di stazza fisica, centimetri e atletismo in favore degli australiani che mettono in vetrina il 2006 in orbita Draft NBA Rocco Zikarsky che trascina i suoi con 25 punti (9/10 dal campo, 7/7 ai liberi) e 15 rimbalzi. L’Italia (che ha recuperato Perez rispetto alla precedente gara con l’Egitto ma ha dovuto rinunciare ancora una volta a Samuele Miccoli) non ha comunque sfigurato davanti all’oggettiva superiorità degli avversari. Pur dovendo sempre inseguire gli Azzurri hanno mostrato sfrontatezza rimanendo sostanzialmente sempre ancorati alla partita.

L’Australia parte subito mettendo in mostra il maggior tonnellaggio, l’Italia regge in un primo quarto che si chiude sul 24-19 per gli australiani. Nel secondo quarto la squadra allenata da coach Robert McKinlay va avanti per la prima volta in doppia cifra (32-19) ma l’Italia riesce a rientrare subito con un ottimo Suigo, il solito Iannuzzi e Perez. Le due squadre tornano negli spogliatoi separate da soli due punti (36-34) con Zikarsky a quota 13. L’avvio di ripresa è tutto per l’Australia che guidata dall’atletismo di Roman Siulepa (25 punti e 10 rimbalzi) spinge fino al 52-37 a con 6’19” da giocare sul cronometro del terzo quarto. Ma l’Italia riesce ancora a resistere e riduce ancora le distanze fino al -7 (56-49) del 30′. Un nuovo strappo australiano inaugura l’ultimo quarto. 65-49 a time out di Sodini dopo 3 minuti e mezzo del periodo conclusivo. L’Italia ricuce ancora (65-56) ma non riesce a dare la spallata necessaria perchè l’avversario è davvero forte e robusto per poter crollare. Il vantaggio si assesta sul margine di 10 punti fino all’80-66 finale.

Per l’Italia 12 punti a testa di Perez e Suigo (2/3 da tre) 10 punti e 9 rimbalzi per Assui. Gli Azzurri giocheranno domani la finale per il 3°posto contro la Germania U18. che ha perso l’altra semifinale contro la Serbia (82-76). Finalina per il gradino più basso del podio in programma alle 14.00. Finalissima Australia-Serbia alle 16.15.