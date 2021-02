Luka Dončić, fenomeno tra i fenomeni

L’asso sloveno è stato eletto dal settimanale Time tra le 100 personalità mondiali che stanno maggiormente influenzando il nostro futuro attraverso le nostre preferenze, i nostri gusti, le nostre idee. Il nome di colui che è ormai a tutti gli effetti uno dei cestisti più forti di tutti i tempi è infatti presente nell’elenco speciale assieme ai leader politici e sociali del calibro di Sanna Marin, Vanessa Nakate e Ben Sasse, agli innovatori come Lina Khan, ai musicisti Ana De Armas, Luke Combs e Shira Haas, oppure al fianco di personalità eccezionali tra cui Maitreyi Ramakrishnan e Olivia Rodrigo.

A tessere le lodi del giovane Luka per il menzionato settimanale (tra i più influenti a livello globale) un altro “gigante” del basket, Boban Marjanović, che per il settimanale americano non ha indugiato a spendere parole di elogio per il compagno di squadra dei Dallas Mavericks: “Luka a solo 21 anni ha già conquistato l’NBA, ottenendo numerosi premi. Nei prossimi anni otterrà sicuramente molti altri riconoscimenti. Possiede una mentalità da vincente, che lo accompagna anche fuori dal campo. Vuole vincere costantemente, ma lo fa sempre col sorriso”.

Marjanović ha inoltre evidenziato il carisma di Dončić – soprattutto tra i giovani ed i giovanissmi appassionati di sport: “prima dell’inizio della pandemia, i ragazzi affollavano i palasport e gli alberghi prima delle partite, sperando di incontrarlo. Luka ha sempre trovato il tempo per loro – per incontrare i suoi fan, firmare autografi, condividere con gli altri la magia che lo circonda”. Un leader carismatico in campo e fuori dal campo.