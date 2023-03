NBA: chi sono i favoriti per la vittoria di ogni premio?

Come in occasione di ogni stagione, la regular season di NBA sta per volgere al termine, dal momento che sono pochi gli incontri che separano dall’inizio dei play-off. Per questo motivo, iniziano ad essere sempre più consistenti le voci a proposito di chi potrà vincere i premi individuali nelle diverse categorie premiate dalla pallacanestro americana, con una particolare accento che viene posto, naturalmente, su chi vincerà il premio MVP. Qualora anche tu voglia scommettere sull’NBA, potrai farlo attraverso uno dei siti più importanti nel settore, Better Lottomatica, sfruttando anche un incentivo dalla piattaforma: qui vedi il bonus benvenuto better per scommettere praticamente gratis; ma quali sono i favoriti della stagione?

Premio MVP: lotta a due tra Nikola Jokic e Joel Embiid

Per quanto riguarda uno dei primi più ambiti e prestigiosi del campionato di NBA, il premio per il Most Valuable Player, è lotta a due tra Nikola Jokic e Joel Embiid. Il cestista serbo viene da due vittorie consecutive nelle passate stagioni e, fino a qualche settimana fa, appariva anche il favorito per la stagione regolare del 2023, nonostante la tendenza americana che non ama premiare sempre lo stesso giocatore. C’è da dire, però, che il centro dei Philadelphia 76ers ha inanellato una serie di prestazioni clamorose, portando la sua squadra a raggiungere un incredibile numero di vittorie consecutive, mentre i Denver Nuggets hanno allentato il piede sull’acceleratore, nelle ultime uscite, rifiatando in vista della off season.

Secondo il giudizio di molti addetti ai lavori, il premio da destinare a Jokic sarebbe indiscusso, soprattutto per il suo net rating e per una tripla doppia di media nella stagione, per quanto un riconoscimento destinato a Embiid, soprattutto per la sua costante crescita gli ultimi anni, non sarebbe assolutamente rubato. Più lontano, rispetto alle gerarchie, appare Giannis Antetokounmpo.

Premio per il sesto uomo dell’anno e per il DPOY

Altri due premi particolarmente oggetto di attenzione sono il premio per il sesto uomo dell’anno e per il Defensive Player della stagione. In entrambi i casi, si potrebbe osservare una vittoria da parte dei Milwaukee Bucks, che hanno condotto una regular season assolutamente straordinaria rispetto alle ultime stagioni. Nelle ultime uscite, infatti, Brook Lopez, il centro della squadra di Antetokounmpo, ha scalzato Jaren Jackson Junior dei Memphis Grizzlies, che appariva il favorito della stagione in virtù, soprattutto, del suo incredibile contributo nelle stoppate e nelle palle rubate.

Il centro dei Bucks, però, ha migliorato sensibilmente la sua pallacanestro negli ultimi anni, diventando anche un ottimo rim protector rispetto al passato, in cui faticava a contrastare difensori fisici sotto il canestro. Il premio di sesto uomo dell’anno, invece, viene destinato al miglior giocatore in uscita dalla panchina. In realtà, per quanto la vittoria di Malcolm Brogdon appaia piuttosto scontata per molti bookmakers, in America si fa riferimento anche ad un altro giocatore dei Bucks, Bobby Portis, il cui contributo, nella stagione, è stato molto importante soprattutto in termini di punteggio e di prestazioni.

ROTY, MIP e allenatore dell’anno

Il premio per il Rookie of the Year è praticamente già certo per l’italiano Paolo Banchero, che ha condotto una stagione assolutamente senza senso per un cestista appena entrato in NBA, considerando soprattutto il confronto con gli altri rookie e sophomore. Quanto al MIP, il premio per il cestista più migliorato rispetto alla stagione precedente, è lotta a due tra Shai Gilgeous Alexander degli Oklahoma City Thunders e Lauri Markkanen degli Utah Jazz: guardando al miglioramento più puro, il finlandese appare favorito per il premio, per quanto – considerando anche il record degli OCT – non sorprenderebbe una vittoria di Shai, passato dall’essere All Star a parte di un quintetto NBA. Sull’allenatore dell’anno pochi dubbi: sarà Mike Brown dei Sacramento Kings, la squadra con l’offensive rating più alto della storia e la sorpresa della regular season 2022/2023.