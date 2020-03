NBA Recap Inside: Quattro partite giocate prima dello stop di Silver

Il Corona Virus irrompe anche nel mondo NBA. La positività riscontrata in un giocatore degli Utah Jazz ha subito imposto la sospensione del campionato con Adam Silver che ha immediatamente bloccato l’attività fino a nuovo ordine. La squadra di Snyder sarebbe dovuta scendere in campo al Chesapeake Energy Arena di Oklahoma City nella sfida contro i Thunder, il blocco delle gare ha impedito che anche la gara tra Sacramento Kings e New Orleans Pelicans avesse inizio.

Prima della notizia choc arrivata da OKC si sono regolarmente disputate 4 partite previste dal calendario.

Dallas torna a vincere e lo fa in casa contro Denver. Successo dei Mavs decisamente più marcato rispetto alle due precedenti sfide contro i Nuggets. Luka Doncic chiude a 28 punti ma il vero protagonista è Boban Marjanovic con 31 punti e 17 rimbalzi. Vittoria in trasferta per Charlotte sul campo dei Miami Heat, Julius Randle (33) e RJ Barrett trascinano i Knicks alla vittoria all’overtime in casa degli Atlanta Hawks ai quali non bastano i 42 punti di Trae Young (12/25 dal campo). Philadelphia vince anche la 3a sfida stagionale, la prima in casa, contro i Detroit Pistons. I Sixers ritrovano un subito incisivo Joel Embiid (30 punti e 14 rimbalzi).

Detroit Pistons@Philadelphia 76ers 106-124

DET: C.Wood 32pts, S.Mykhailiuk 16pts, T.Maker 13pts, L.Galloway 13pts

PHI: J.Embiid 30pts-14reb, A.Horford 2opts-10reb, F.Korkmaz 17pts

New York Knicks@Atlanta Hawks 136-131 OT

NYK: J.Randle 33pts-11reb, R.Barrett 26pts, M.Robinson 16pts

ATL: T.Young 42pts-11ast, J.Collins 22pts,

Charlotte Hornets@Miami Heat 109-98

CHA: D.Graham 30pts, C.Martin 19pts, P.Washington 17pts

MIA: K.Nunn 24pts, D.Jones Jr.23pts, B.Adebayo 21pts-10reb

Denver Nuggets@Dallas Mavericks 97-113

DEN: J.Murray 25pts, W.Barton 23pts, N.Jokic 14pts

DAL: B.Marjanovix 31pts-17reb, L.Doncic 28pts,