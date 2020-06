14 giugno 1998, The Last Shot

14 giugno 1998, in Italia si vedono già le prime luci dell’alba.

A parte gara-3 in cui i Jazz non scesero nemmeno in campo, quella serie fu di un equilibrio tremendo, quasi snervante. Ma dopo quattro gare è Chicago a guidare 3-1. Utah però vince in gara-5 allo United Center e ha la possibilità di ribaltare la serie di fronte al proprio pubblico.

Andiamo a quel giorno di metà giugno al Delta Center. Il rumore è a livello di hangar. Il punteggio è ancora in parità ad un minuto dal termine di gara-6, John Stockton porta la palla nella metà campo d’attacco con la tranquillità di colui che sa già come andrà. Post up contro Harper, si riallarga, palla in post basso a Malone che attende. Harper aspetta sotto canestro, per un eventuale raddoppio sul #32. Intanto Stockton vola di soppiatto dall’altra parte e, stavolta, lo Stockton-to-Malone si trasforma in Malone-to-Stockton. Fate 3 per il play di Spokane!

41.9 secondi da giocare. Timeout Chicago.

Si entra nell’iperuranio. Dove c’è solo un essere vivente, gli altri restano di qua. Un chiasso tremendo, Phil Jackson dà qualche dritta ai suoi, ma tutti sanno che ora la palla andrà a lui, gli altri saranno spettatori, prenderanno parte alla storia, saranno cornice dell’opera d’arte già disegnata nella testa dell’artista.

Meno di cinque secondi per coprire il campo a grandi falcate e, nonostante un contatto piuttosto rude, ne segna due per ridurre il divario ad un solo punto.

24 secondi sul cronometro di gara, 11 su quello di tiro.

Stessa azione di prima, Stockton con calma serafica è in attacco, aspetta la smarcatura di Malone per servirlo. Hornacek dopo un auto-blocco si posiziona in lato debole per uno scarico, simile a ciò che aveva fatto Stockton nell’azione precedente. Jordan copia Harper e non segue Hornacek, ora liberissimo: sa che Utah andrà da Malone e allora lo attende, MJ si nasconde nella sua ombra.

20 secondi alla fine.

Jordan con un colpo deciso sradica la palla da Malone e la recupera. Ora è solo sua. Niente timeout, “tanto lo stronzo non la passa”, come stava pensando Rodman in quei momenti. E come lui ogni singola persona nel Globo che fosse sintonizzato su quella partita. La storia era lì, a 15 secondi.

Si porta sul lato sinistro, fuori dall’area dei tre punti. Isolamento contro Bryon Russell. “Davvero mettete Bryon in accoppiamento singolo su di me? Ok, just fine.” Parte con la mano destra verso il centro. 8 secondi. Cambio di mano, la sinistra che si appoggia su Russell, gli serve per mettersi in equilibrio per il “giro a U”. 7 secondi, ormai è libero. I fotografi scattano miliardi di foto in attesa di quella perfetta.

6 secondi, la palla è in volo. Il silenzio del Delta Center è sinonimo di terrore. Molti con le mani in faccia. Altri già sanno. Pochissimi ormai sperano in un epilogo differente.

5.2 secondi, ciuff. Flavio Tranquillo esplode con un JORDAN! MICHAEL – JEFFREY – JORDAAAAAN! che è quanto di più semplice potesse uscire dalla voce di un telecronista. Ma quell’urlo ha congiunto noi umani, noi italiani, con l’iperuranio raggiunto da MJ in quell’ultimo minuto di gioco.

Timeout Sloan, rimessa in attacco. Stockton si prende il tiro frontale, prova il suo The Last Shot, non va nemmeno lontano dal canestro…ma la storia ancora una volta – per l’ultima volta – aveva preso la strada di Chicago.

The Last Dance ends with The Last Shot.