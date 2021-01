Dame Lillard? Steph Curry? No, nessuno di loro è al primo posto per triple segnate dopo 100 gare in NBA. Duncan Robinson, stanotte, alla sua centesima partita, è stato in grado di segnare la sua 326esima tripla. In questa particolare classifica, il tiratore di Miami è davanti a Doncic, che è secondo con 250 triple segnate dopo 100 gare. Robinson è quindi primo per quasi 80 triple (in 100 gare!) sul secondo, tirando con quasi il 44% in carriera.