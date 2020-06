Malik Monk reintegrato dalla sospensione per uso di droga

Malik Monk era stato sospeso a febbraio a tempo indeterminato a causa di positività ad un controllo antidoping. La NBA ha fatto sapere oggi, però, che l’esterno degli Hornets può tornare ad allenarsi. Alla fine, grazie allo stop per pandemia, la sua sospensione è durata ben poco.

Nella sua terza stagione NBA Monk ha segnato 10.3 punti con aumento della percentuale da 2 (54%) ma calo da 3 e in lunetta. Per la prima volta su 191 partite in carriera è anche partito titolare.

Charlotte è tra le otto squadre che non andranno ad Orlando a completare la stagione: era solo 1.5 partite dietro a Washington, unica squadra della Eastern Conference qualificata al di fuori delle prime otto.