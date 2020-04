LaMelo Ball poco prima della chiusura del campionato australiano ha portato a termine l’acquisto della società per cui era tesserato, gli Illawarra Hawks, insieme al suo manager Jermaine Jackson.

A causa di un infortunio al piede, Ball ha giocato solamente 12 partite con gli Hawks. Ora è pronto per il draft NBA, che lo vede in top 5 in tutti i maggiori mock draft americani.

Per lui 17 punti, 7.5 rimbalzi e 7 assist di media nelle dodici uscite stagionali.