Adam Silver a Donald Trump: “L’NBA guiderà la ripresa economica degli Stati Uniti”

Donald Trump e il capo della NBA Adam Silver, sono stati i protagonisti di una conference call avvenuta nel pomeriggio di Sabato che ha coinvolto tutti i proprietari dei maggiori sport professionistici americani.

Adam Silver ha parlato con grande leadership, annunciando la volontà di riprendere a giocare e di essere “trascinatore” del paese e dell’economia americana.

“Siamo determinati, vogliamo tornare a giocare. Sappiamo di dover fare i conti con un virus che ha messo in ginocchio il mondo ma se la situazione migliorerà vorremmo terminare i playoffs in estate. La speranza è anche quella di tornare ad avere spettatori da Agosto, Settembre, ma lo faremo solo se possibile e soprattutto sicuro.”

Queste le parole di Silver, primo proprietario che ha bloccato tutto in USA. Nella conference call presenti anche Roger Goodell (NFL), Rob Manfred (MLB), Gary Bettman (NHL), Cathy Engelbert (WNBA), Jay Monahan (PGA Tour), Michael Whan (LPGA Tour), Dana White (UFC), Vince McMahon (WWE), Roger Penske (IndyCar), Drew Fleming (Breeders Cup) e Don Garber (MLS).

L’NBA ha anche annunciato che donerà 1 milione di mascherine a New York, in collaborazione con i New York Knicks e i Brooklyn Nets.